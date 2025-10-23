Bo Bichette está listo para jugar con Toronto y podría ser activado para el Juego 1

Toronto, Canadá.- De cara al arranque de la Serie Mundial en contra de los Los Angeles Dodgers el viernes, los Toronto Blue Jays anunciaron que podrían activar al campocorto Bo Bichette contra los campeones defensores, después de que el dos veces All-Star avanzó en la recuperación de un esguince en la rodilla izquierda que lo ha dejado fuera de juego durante un mes y medio.

Bichette, de 27 años y dos veces líder de hits de la Liga Americana, no ha jugado desde que se torció la rodilla izquierda en una colisión con el receptor de los New York Yankees, Austin Wells el 6 de septiembre.

Bichette entrenó con sus compañeros

Bichette realizó prácticas de bateo en vivo y trabajó en el campo en el Rogers Centre el jueves. Ya cumplió con un requisito para su regreso, establecido por los Blue Jays durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana: correr. Aún no ha estado en las bases, pero pudo correr dos días seguidos.

Bichette se mantuvo firme en su deseo de formar parte de la plantilla de la Serie Mundial tras la victoria de los Blue Jays en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Bichette fue segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de los Yankees con un promedio de bateo de .311, con 18 jonrones conectados y 94 carreras impulsadas en 139 juegos. Bichette podría estar en el campocorto, bateador designado o segunda base, una posición que jugó por última vez en 2019 en las ligas menores.

El manager de Toronto, John Schneider, no dio una pista sobre su decisión. Dijo que solo se le consideró de pasada en las dos series anteriores, pero la opción parece legítima en este momento.

"Feeling good enough."



Bo Bichette talks about his availability for the #WorldSeries, Toronto's team chemistry and more.



Media Day presented by @Mastercard pic.twitter.com/BPrHhx2RQ7 — MLB Network (@MLBNetwork) October 23, 2025

"Creo que, en mis conversaciones con Bo, es bastante realista sobre cómo se siente y cómo se sentirá si juega", dijo Schneider. "Así que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, de verdad. Creo que si se siente cómodo, escucharé a los jugadores y confiaré en ellos. Conozco a Bo desde hace mucho tiempo".

Giménez cubrió muy bien su ausencia

Durante su ausencia, el venezolano Andrés Giménez ha estado cubriendo las paradas cortas y lo ha hecho muy bien, en una posición que no es extraña para él. “Estoy preparado para cualquier movimiento que ellos hagan, porque lo hemos hecho durante todo el año y siento que han tocado las teclas donde han tenido que tocarlas, así que yo estoy feliz de estar aquí’, dijo Giménez, quien mientras ha jugado un brillante short en la postemporada, también ha dado un par de jonrones clave y ha empujado ocho carreras.

Fuente: Tribuna del Yaqui