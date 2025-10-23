Chivas vs Atlas EN VIVO: ¿Dónde VER el Clásico Tapatío de la jornada 15 del Apertura 2025?

Guadalajara, Jalisco.- Tras sufrir una dolorosa derrota en su último partido, Chivas se encuentra ante la posibilidad de reivindicar su camino a lo grande cuando reciba al Atlas, en una edición del Clásico Tapatío. El Estadio Akron será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, compromiso al que ambos equipos llegan con objetivos y realidades totalmente distintas.

Mientras que El Rebaño Sagrado busca acceder a los puertos de liguilla directa, los Zorros intentan rescatar una temporada irregular y es por ello que lucharán por un resultado positivo que les permita aspirar a los cupos del Play-In. Los pupilos de Gabriel Milito han venido desplegando un mejor futbol en sus últimos encuentros, al grado de hilar victorias consecutivas. En cambio, los dirigidos por Diego Cocca continúan buscando esa estabilidad que tanto necesitan.

Más allá de los puntos, este enfrentamiento representa orgullo, historia y pasión para Guadalajara. La intensidad y el ambiente en la tribuna prometen ser protagonistas de una noche vibrante, donde cada balón disputado será una batalla. Este Clásico Tapatío podría definir más que posiciones en la tabla general, pues podría marcar el rumbo y el estado anímico de los equipos involucrados de cara a la fase final del actual torneo del balompié mexicano.

¡El Diablo anda suelto! uD83DuDE08@TolucaFC sigue liderando el Apertura 2025 y ya tenemos a los primeros cinco de la tabla clasificados para la Fase Final. uD83DuDE4C



¿Cómo llegan Chivas y Atlas a la jornada 15 del Apertura 2025?

En la jornada 14, Chivas sufrió una dolorosa derrota en su visita al Estadio Corregidora por marcador de 1-0 ante Gallo Blancos del Querétaro, un tanto propiciado por error del centrocampista Fernando 'El Oso' González. En contraparte, Atlas aprovechó la localía del Estadio Jalisco y se impuso 2-0 frente a Club León gracias a dos anotaciones del montenegrino Uros Djurdjevic, uno de ello a través de la vía penal.

Posibles alineaciones Chivas vs Atlas

Chivas (probable XI): Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Richy Ledezma, Bryan González, Fernando González, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

Atlas (probable XI): Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Víctor Ríos, Paulo Ramirez, Sergio Hernández, Diego González, Mateo García y Uros Djurdjevic.

uD83DuDD34?? ¡ESTE ES EL XI DEL GUADALAJARA PARA LUCHAR POR EL TRIUNFO ANTE QUERÉTARO! ??uD83DuDD34



¡VENGA, REBAÑOOOOO! uD83DuDE0D#MásAcciónMásDiversión uD83DuDC49uD83CuDFFB https://t.co/lW6iHG9fOk pic.twitter.com/1VnuWUWgm1 — CHIVAS (@Chivas) October 23, 2025

Dónde ver Chivas vs Atlas

Día: Sábado 25 de octubre de 2025

Hora: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Jalisco

Dónde ver: Amazon Prime

Esto sigue, momento de enfocarnos para llegar fuertes al #ClásicoTapatío.



¡TODOS JUNTOS, CARAJO! uD83DuDD34?? pic.twitter.com/ZEC4l8MGTT — CHIVAS (@Chivas) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui