Escándalo en la NBA; un entrenador y un jugador son acusados de apuestas ilegales

Nueva York, Estados Unidos.- Con apenas un par de jornadas celebradas en su campaña 2025, la NBA sufrió un duro golpe este jueves al darse a conocer que el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups y el jugador del Miami Heat, Terry Rozier fueron arrestados junto con más de 30 personas en el desmantelamiento de dos extensas operaciones de juego que, según las autoridades, filtraron información privilegiada sobre atletas de la NBA y manipularon juegos de póquer respaldados por familias de la mafia.

Billups fue acusado de participar en una conspiración para arreglar juegos de cartas de alto riesgo vinculados a las familias del crimen organizado de La Cosa Nostra que engañaron a jugadores desprevenidos por al menos 7 millones. El escolta del Heat, Terry Rozier, fue acusado en un esquema separado de explotar información privada sobre jugadores para ganar apuestas en juegos de la NBA.

Ambas acusaciones reveladas en Nueva York crean una nube masiva para la NBA, que abrió su temporada esta semana, y muestran cómo ciertos tipos de apuestas son vulnerables al fraude masivo en la creciente industria legal de apuestas deportivas multimillonarias. Joseph Nocella, el principal fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, lo calificó como "uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en los Estados Unidos".

Rozier se habría prestado para formar parte de las apuestas

Ambos hombres enfrentan cargos de lavado de dinero y conspiración de fraude electrónico. También fue acusado el exentrenador asistente y jugador de la NBA Damon Jones, quien está acusado de participar en ambos esquemas.

El FBI tiene a su cargo la investigación

La noticia causó más sorpresa con las riquezas que los atletas ganaron en la cancha. Billups, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto el año pasado, tuvo alrededor de 106 millones en ganancias en su carrera durante su carrera de 17 años. Rozier ganó alrededor de 160 millones en sus paradas en Boston, Miami y Charlotte.

Billups y Rozier han sido puestos en licencia de sus equipos, según la NBA, que dijo que está cooperando con las autoridades. "Tomamos estas acusaciones con la mayor seriedad, y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra principal prioridad", dijo la NBA en un comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui