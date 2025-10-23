Los Blue Jays apuestan por el novato Yesavage para el Juego 1 de la Serie Mundial

Toronto, Canadá.- Los Blue Jays sorprendieron a todo mundo al anunciar que el novato Trey Yesavage abrirá el Juego 1 de la Serie Mundial el viernes por la noche para Toronto contra los campeones defensores, los Los Angeles Dodgers y Blake Snell, lo que le dará al jugador de 22 años más aperturas de postemporada que salidas de temporada regular en su carrera.

El derecho, quien debutó el 15 de septiembre, hará su cuarta apertura de postemporada. Tuvo marca de 1-0 con efectividad de 3.21 en tres aperturas en septiembre, ponchando a 16 en 14 entradas, ayudado por un devastador splitter, con siete bases por bolas.

Con 22 años y 88 días de edad, Yesavage será el segundo lanzador abridor más joven en iniciar un Juego 1 en la historia de la Serie Mundial, sólo detrás de Ralph Branca de los Dodgers (21 años y 267 días) en 1947.

Pero después de él, el manager de los Azulejos, John Schneider, dijo el jueves que no estaba listo para anunciar a su abridor del Juego 2 entre Kevin Gausman, Max Scherzer y Shane Bieber.

Gausman podría subir a la lomita en el Juego 2

Yesavage, quien fue seleccionado en el puesto 20 en el draft amateur del año pasado de la Universidad de Carolina del Este, comenzó la temporada en Clase A Dunedin, fue ascendido a High-A Vancouver el 20 de mayo, Doble-A New Hampshire el 12 de junio y Triple-A Buffalo el 12 de agosto, hasta ser llamado al equipo grande.

El novato venció a los New York Yankees con cinco entradas y un tercio en blanco y sin hits en el Juego 2 de la Serie Divisional, donde ponchó a once; luego perdió el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana cuando permitió cinco carreras en cuatro entradas, aunque después ganó el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el domingo cuando permitió dos carreras en 5 entradas y dos tercios.

El novato ha demostrado una gran calidad

Gausman, quien podría lanzar el Juego 2, tiró 19 lanzamientos como relevista en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes contra Seattle, tres días después de lanzar 91 lanzamientos en su apertura del Juego 5. "Tenía sentido retener a Kevin por un día", dijo Schneider, sin comprometerse con Gausman para el Juego 2 el sábado o el Juego 3 el lunes en el Dodger Stadium.

