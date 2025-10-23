Naranjeros vencen a los Yaquis y se quedan con la serie celebrada en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo venció 5-3 a Yaquis de Obregón en el Estadio Fernando Valenzuela para llevarse la serie, en una noche donde José Cardona alcanzó un hito personal al conectar su imparable número 500 en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El encuentro tuvo tintes ofensivos desde las primeras entradas. En la segunda baja, Hermosillo abrió el marcador con doblete productor de Reivaj García al jardín izquierdo que remolcó a Willie Calhoun. Poco después, un lanzamiento descontrolado de Ariel Miranda permitió que Agustín Murillo anotara la segunda del inning para poner el juego 2-0.

Murillo anota la de la quiniela en el juego

La respuesta de Obregón llegó rápido. Miguel Guzmán abrió la tercera con doble y anotó la primera de la tribu en elevado de sacrificio de Riley Unroe. Enseguida, Juan Carlos Gamboa volvió a demostrar poder al conectar cuadrangular por segunda noche consecutiva, llevándose por delante a Allen Córdoba para poner a Yaquis arriba 3-2.

Hermosillo retomó el control del juego en la cuarta baja. Ángel Ramírez empató con un doblete al derecho y, más adelante, Jasson Atondo negoció pasaporte con las bases llenas, empujando la carrera de la ventaja en los spikes de Reivaj García. Los locales tomaron una delantera que ya no perderían.

La ofensiva naranja volvió a producir en la octava. Tras un error de Andrew Navigato, Murillo llegó quieto a primera y se puso en posición de anotar con sacrificio de Reivaj García. José Cardona respondió con un rodado que se internó al jardín izquierdo, impulsando la quinta carrera del encuentro. Ese batazo no solo amplió la ventaja, sino que marcó un logro histórico para el jardinero regiomontano: su hit número 500 en el circuito invernal.

Luis Márquez (1-0) se anotó la victoria lanzando dos entradas impecables. La derrota fue para Ariel Miranda (1-1). Matt Foster se encargó del cierre, enfrentando a cuatro bateadores sin daño para conseguir su tercer salvamento de la campaña. Miranda cargó con el revés tras permitir seis imparables y cuatro carreras en cuatro entradas.

Con el triunfo, Naranjeros aseguró la serie y mejoró su récord a 6-2 antes de viajar a Los Mochis para enfrentar a Cañeros. Yaquis, por su parte, volverá a casa para enfrentar al Tucson Baseball Team quienes, por cuestiones administrativas, fungirán como el equipo local.

Para la serie que sostendrán como visitantes en su estadio ante el Tucson Baseball Team por cuestiones administrativas de la escuadra estadounidense, los Yaquis anunciaron a Felipe González, Orlando Lara y Odrisamer Despaigne como sus lanzadores abridores.

Fuente: Tribuna del Yaqui