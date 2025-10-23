No se va; Lionel Messi renueva con el Inter Miami hasta la temporada 2028

Florida, Estados Unidos.- El Inter de Miami le dio la oportunidad a Lionel Messi de jugar hasta que él quiera, tras acordar una extensión de contrato con el astro argentino que asegura primero que nada, que jugador estará con el club de la Major League Soccer para su mudanza planificada a un nuevo estadio el próximo año.

El acuerdo fue anunciado el jueves, un día antes del primer partido de playoffs de Inter Miami contra Nashville. El equipo de Messi, el sembrado número 3 en la Conferencia Este, será el anfitrión del Juego 1 de esa serie al mejor de tres el viernes por la noche.

En redes sociales, el equipo compartió un video que muestra a Messi firmando el contrato dentro del nuevo estadio que sigue en construcción. "ESTÁ EN CASA", dijo el equipo en la publicación.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en el Miami Freedom Park", dijo Messi en declaraciones distribuidas por el club. "Desde que llegué a Miami, he estado muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí".

El argentino seguirá ligado al club por varios años más

El Inter Miami dio a conocer que el contrato es por tres años hasta 2028. La idea de que Messi juegue dos o tres temporadas más ciertamente serviría como un impulso para la venta de boletos en el estadio que el equipo ha estado construyendo cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

El equipo ha estado vendiendo paquetes de boletos y aceptando depósitos en los asientos del nuevo parque durante más de un año, todo con la suposición de que Messi seguiría siendo parte de la franquicia.

Messi dice que está más que a gusto en Miami

La decisión de Messi de quedarse en Miami es importante tanto para el club como para la MLS. El argentino fue el MVP de la liga la temporada pasada y es la elección abrumadora para ganar el premio nuevamente este año, lo que lo convertiría en el segundo dos veces ganador en la historia de la liga y el primero en ganarlo en años consecutivos. Preki ganó el premio MVP en 1997 y 2003.

Messi tiene 38 años, lo que hace que este contrato sea probablemente el último como jugador profesional. Ha pasado más de la mitad de su vida jugando a nivel profesional, debutando con el Barcelona a los 17 años en 2004.

Fuente: Tribuna del Yaqui