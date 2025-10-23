VIDEO: Futbolista de 20 años pierde la vida tras chocar contra una vaca en carretera de Brasil

Piauí, Brasil.- El futbol brasileño y el deporte en general se encuentra de lujo debido a la repentina muerte de Antony Ylano, joven delantero de apenas 20 años que militaba en el equipo Piauí Esporte Clube. El futbolista, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta en una carretera del estado de Piauí, perdió la vida tras chocar contra una vaca. En su informe, autoridades en Brasil reportaron que sufrió múltiples heridas fatales.

De acuerdo con la información oficial, Ylano regresaba de una reunión por el festejo de cumpleaños de un familiar, cuando se encontró de frente con un grupo de vacas y alcanzó a esquivarlas, por lo que chocó con una de ellas y salió proyectado varios metros sobre el pavimento, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. El jugador era considerado una de las promesas emergentes del balompié regional.

Antony Ylano pertenecía al Piauí Esporte Clube en su categoría Sub-20, si bien ya tenía una carrera importante en su estado natal. Fue campeón estatal de PIauí en 2024 y 2025, acorde con Dublin City FM, todo esto tras iniciar su carrera en el Associacao Atlética de Altos", explicó el reconocido medio deportivo TUDN sobre la trayectoria futbolística del hoy occiso.

Antony Ylano, de 20 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (20) vítima de um acidente de transito na cidade de Altos, no Piauí.



Trascendió que Antony se preparaba para disputar la Copa Brasil a nivel regional, esto gracias a dejar una grata impresión en el equipo Associação Atlética de Altos, el cual le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. El Piauí Esporte Clube también se pronunció sobre la lamentable pérdida de uno de sus mejores jugadores.

Con profundo dolor, la Asociación Atlética de Altos recibe la noticia de la muerte de Antony Ylano, de 20 años, exjugador del club, a consecuencia de un accidente en la madrugada de este lunes... (Antony) hizo su debut profesional defendiendo la camiseta de los Altos frente al equipo de Remo en la última ronda de la Serie C en 2023... también formó parte del grupo Piauí que fue campeón en 2024", se puede leer en el comunicado del Altos.

Como delantero, Antony Ylano destacó en categorías juveniles y profesionales del futbol brasileño con diferentes conjuntos. En el año 2023, Ylano tuvo la oportunidad de debutar profesionalmente con la playera del Associação Atlética de Altos ante el Remo en la Serie C, como se le conoce a la tercera división del balompié carioca.

