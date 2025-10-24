Alejandro Kirk y Blue Jays sacuden al campeón en el arranque de la Serie Mundial 2025

Toronto, Canadá.- La espera terminó, este viernes 24 de octubre se cantó playball y el Rogers Centre se convirtió en una auténtica fiesta. Los Toronto Blue Jays, de la mano del mexicano Alejandro Kirk, tuvieron un explosivo arranque en la Serie Mundial 2025, tras sacudir a Los Ángeles Dodgers 11-4.

La ofensiva de los locales salió a relucir en este primer capítulo del gran clásico de otoño, pero fue el receptor tricolor, Alejandro Kirk, quien se robó los reflectores, al irse con marca perfecta de 3-3, con un jonrón y par de carreras producidas.

Con esto, el de Tijuana puso su nombre en los libros de historia, ya que se convirtió en el primer pelotero azteca que conecta un cuadrangular en la Serie Mundial; además, es también ya el mexicano con más carreras producidas en una postemporada de las Grandes Ligas, con hasta el momento nueve.

Los Dodgers fueron los primeros en hacer acto de presencia en el marcador; en el segundo capítulo, Kiké Hernández hizo el 1-0 con un imparable remolcador ante los envíos de Trey Yesavage. Los campeones aumentarían la pizarra en la tercera; ahora sería Will Smith quien se encargó de castigar al inicialista de Toronto, con un sencillo que mandó a Mookie Bets al plato.

Ya con los cartones abajo, los Azulejos respondieron y de qué manera; en el cuarto rollo igualaron la noche con un jonrón de Daulton Varsho que se llevó por delante al mexicano Kirk, frente a los lanzamientos del dos veces ganador al CY Young Blake Snell.

Fiesta tricolor

Sería en la sexta entrada cuando Blue Jays tuvo un rally explosivo de nueve carreras; primero Ernie Clement pegó sencillo con rodado a jardinero central. La cuarta fue de 'caballito', Nathan Lukes recibió base por bola con la caja llena.

En ese mismo inning, Giménez hizo la quinta con un hit remolcador, mientras que Addison Barger enloqueció el Rogers Centre con un grand slam para el 9-3. Mientras que Alejandro Kirk se encargó de cerrar un impresionante capítulo con un metrallazo histórico ante el zurdo de los Dodgers, Anthony Banda. De esa manera, el tijuanense se convirtió en el primer jugador nacido en México en dar un cuadrangular en la Serie Mundial. Fue el cuarto bambinazo del 'capitán' en la presente postemporada.

¡Historia para Alejandro Kirk y el béisbol mexicano! uD83CuDDF2uD83CuDDFD #WorldSeries pic.twitter.com/GQx8P6DT1R — MLB Español (@mlbespanol) October 25, 2025

Dodgers hizo dos más en la séptima con bambinazo de Shohei Ohtani, pero no fue suficiente y los Toronto Blue Jays se quedaron con la victoria 11-4, para así tomar ventaja en la Serie Mundial. El descalabro cargó para Blake Snell, que trabajó cinco entradas completas, de ocho imparables y cinco carreras permitidas. Mientras que la victoria se la llevó Seranthony Domínguez, quien entró al relevo por Trey Yesavage.

Este sábado 15 de octubre se jugará el segundo de la serie, nuevamente en Toronto, donde Yoshinobu Yamamoto saltará a la lomita de los disparos por Dodgers, y Kevin Gausman hará lo propio por Blue Jays.

Fuente: Tribuna del Yaqui