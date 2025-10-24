Barcelona sufre dura baja por lesión; Raphinha no estará para enfrentar al Real Madrid

Ciudad de México.- Este fin de semana, se tendrá una nueva edición de una de las rivalidades más antiguas y pasionales en el balompié mundial; el Barcelona y Real Madrid sostendrán el primer Clásico Español en la temporada de LaLiga. El equipo catalán llega urgido de victoria para mantenerse peleando en las primeras posiciones, aunque no podrán usar a Raphinha, luego de que el jugador se resintiera de un problema muscular.

El brasileño, junto con Ferran Torres, se perdieron el tercer compromiso del club en la Champions League; el Barcelona se midió contra el Olympiacos y se terminaron llevando la victoria con marcador de cinco goles por uno. Fermín López se puso la capa de héroe para los catalanes, pues se anotó el primer 'hat trick' de su carrera, siendo el mayor aportador para la victoria del Barça ante las sensibles ausencias.

#Deportes | Barcelona enfrenta al Olympiacos en la Champions League con varias bajas; Raphinha y Ferran se lesionan ???https://t.co/uBdJiadzkk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

El entrenador del equipo, Hansi Flick, había comentado que esperaban que ambos jugadores pudieran estar de regreso con el club, debido a que los problemas musculares que presentaban no eran un tema tan serio, aunque parece que el caso de Raphinha empeoró. Según lo filtrado por el diario Mundo Deportivo, varias fuentes cercanas al club indicaron que el brasileño no estará disponible para la próxima jornada de LaLiga.

El medio comentó que el delantero ha tenido una evolución favorable, pero aún no se encuentra al 100 por ciento y optaron por la opción de no arriesgar a que su molestia crezca. Raphinha no estará disponible para enfrentar al Real Madrid y se desconoce cuándo pudiera estar de regreso al Barcelona, pues eso será sujeto a la evolución del propio jugador.

uD83DuDEA8?? Raphinha left today’s training session after good feelings yesterday to get the green light.



He’s expected to miss El Clásico after new physical issues felt today, reports @gerardromero. pic.twitter.com/N8cQBmEgrD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2025

La baja de Raphinha para el conjunto 'blaugrana' es algo de consideración, pues es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene la plantilla. Aunado a eso, el brasileño ha demostrado una buena racha enfrentando al Real Madrid y fue uno de los anotadores en la goleada del Barcelona sobre los 'merengues' en el compromiso más reciente entre ambos equipos, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Por si fuese poco, el Barcelona también resentirá la ausencia de Robert Lewandowski, luego de que el delantero sufriera una lesión de consideración con la Selección de Polonia; así mismo, Hansi Flick no estará dirigiendo en el banquillo, pues cumplirá con la sanción luego de que fuese expulsado.

#Deportes | Barcelona se queda sin entrenador para enfrentar al Real Madrid; Hansi Flick fue sancionado por LaLiga ??https://t.co/ycZhtP00eJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui