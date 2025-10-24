Comisionado de la NBA, "profundamente perturbado" por los arrestos de Billups y Rozier

Nueva York, Estados Unidos.- Los arrestos del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y del escolta de Miami, Terry Rozier, por cargos relacionados con el juego, dejaron “profundamente perturbado" al comisionado de la NBA, Adam Silver.

En sus primeros comentarios públicos desde que se diera a conocer este caso, Silver dijo que "mi reacción inicial fue que estaba profundamente perturbado. No hay nada más importante para la liga y sus fanáticos que la integridad de la competencia. Tenía un hueco en el estómago. Fue muy molesto".

Cassidy Hubbarth pressing Adam Silver about the latest FED case with Chauncey Billups and Terry Rozier pic.twitter.com/ZH67tOUql4 — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod uD83CuDDF8uD83CuDDF4 (@big_business_) October 25, 2025

Pero no fue el único que se sintió así, ya que este fue un sentimiento compartido por muchos en la liga el viernes, un día después de que se revelaron las acusaciones y casi tres docenas de personas, en particular, Billups y Rozier, fueron arrestadas por funcionarios federales. "Pido disculpas a nuestros fanáticos porque todos estamos lidiando con esta situación", dijo Silver durante la entrevista en el juego.

El arresto de Rozier fue porque los funcionarios federales alegan que conspiró con asociados para ayudarlos a ganar apuestas basadas en su desempeño estadístico. Los cargos son similares a los que enfrentó el exjugador de Toronto Jontay Porter antes de que Silver lo expulsara de la liga en 2024.

Billups fue separado de su cargo con los Blazers

Silver dijo que la NBA investigó y no encontró ninguna razón para sancionar a Rozier. "Francamente, no pudimos encontrar nada", dijo Silver. "Terry en ese momento cooperó. Le dio a la oficina de la liga su teléfono. Se sentó para una entrevista. Y finalmente llegamos a la conclusión de que no había pruebas suficientes a pesar de ese comportamiento aberrante para seguir adelante.

Rozier ya había estado en el ojo del huracán

"Todavía no ha sido condenado por nada, para ser justos con Terry. Obviamente, no se ve bien. Pero ahora ha sido puesto en licencia administrativa. Aquí hay un equilibrio entre proteger los derechos de las personas e investigar".

Billups, quien fue separado de su cargo con Portland, enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero por participar en lo que los funcionarios federales llamaron juegos de póquer amañados respaldados por la mafia. También coincide con las credenciales de alguien descrito solo como co-conspirador 8 en una acusación que detalla cómo algunas personas dieron a los apostantes información privilegiada sobre el estado de salud de los jugadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui