FIA confirma hackeo en la base de datos de la Fórmula 1; 'filtraron' datos personales de Max Verstappen

Ciudad de México.- En el marco del Gran Premio de la Ciudad de México, la Federación Internacional de Automovilismo reveló que la base de datos donde almacenan información confidencial de sus pilotos fue hackeada durante el mes de junio y se filtró la información personal de algunos de ellos. Dicho ciberataque salió a la luz luego de que dos de los hackers que participaron en él lo publicaran en las redes sociales.
El ataque dejó en evidencia el ineficiente protocolo para cubrir los más de 7 mil archivos que se vieron vulnerados en dicho embate; con el hackeo, se puso en riesgo la información protegida de los pilotos de la F1. Uno de los mayores afectados fue Max Verstappen, luego de que se publicara que se filtraron los datos de la superlicencia de la FIA, además de su pasaporte y demás datos confidenciales.
Dicho hackeo se originó en el apartado de la Categorización de Pilotos, el cual es el encargado de gestionar y de acreditar a los conductores de las diferentes categorías que están bajo la organización de la FIA. El principal responsable del ataque es Ian Carroll y Gal Nagli, quienes compartieron el hecho en sus redes sociales. "Parecía que teníamos acceso total de administrador al sitio web de Categorización de Pilotos de la FIA", comentó Carroll.
El informático, quien se presenta como un testeador y cazador de errores, comentó que en menos de 10 minutos, consiguieron vulnerar la base de datos en una prueba y se detuvieron al descubrir que habían llegado a los datos protegidos del multicampeón mundial. "Detuvimos las pruebas tras comprobar que era posible acceder al pasaporte, currículum, licencia, hash de contraseña e información personal identificable de Max Verstappen".
FIA da su postura
La Federación Internacional de Automovilismo rompió el silencio y dio su postura respecto a dicho ataque; la FIA aceptó que sufrieron un ataque durante el parón de verano, aunque el hecho no pasó a mayores. "Tomaron medidas inmediatas para proteger los datos de los pilotos y la FIA informó del problema a las autoridades de protección de datos competentes; se ha notificado al pequeño número de pilotos afectados por este problema".
