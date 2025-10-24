FIA confirma hackeo en la base de datos de la Fórmula 1; 'filtraron' datos personales de Max Verstappen

Ciudad de México.- En el marco del Gran Premio de la Ciudad de México, la Federación Internacional de Automovilismo reveló que la base de datos donde almacenan información confidencial de sus pilotos fue hackeada durante el mes de junio y se filtró la información personal de algunos de ellos. Dicho ciberataque salió a la luz luego de que dos de los hackers que participaron en él lo publicaran en las redes sociales.

El ataque dejó en evidencia el ineficiente protocolo para cubrir los más de 7 mil archivos que se vieron vulnerados en dicho embate; con el hackeo, se puso en riesgo la información protegida de los pilotos de la F1. Uno de los mayores afectados fue Max Verstappen, luego de que se publicara que se filtraron los datos de la superlicencia de la FIA, además de su pasaporte y demás datos confidenciales.

Dicho hackeo se originó en el apartado de la Categorización de Pilotos, el cual es el encargado de gestionar y de acreditar a los conductores de las diferentes categorías que están bajo la organización de la FIA. El principal responsable del ataque es Ian Carroll y Gal Nagli, quienes compartieron el hecho en sus redes sociales. "Parecía que teníamos acceso total de administrador al sitio web de Categorización de Pilotos de la FIA", comentó Carroll.

El informático, quien se presenta como un testeador y cazador de errores, comentó que en menos de 10 minutos, consiguieron vulnerar la base de datos en una prueba y se detuvieron al descubrir que habían llegado a los datos protegidos del multicampeón mundial. "Detuvimos las pruebas tras comprobar que era posible acceder al pasaporte, currículum, licencia, hash de contraseña e información personal identificable de Max Verstappen".

uD83DuDEA8ÚLTIMA HORA uD83DuDEA8



uD83DuDC68?uD83DuDCBB Han hackeado una web de la FIA que contenía información confidencial y documentos de todos los pilotos



uD83DuDEC2 Tuvieron acceso al pasaporte de Max Verstappen, entre otros



uD83DuDDD3? Esto ocurrió el pasado 3 de junio, pero no se han sabido las consecuencias hasta ayer… pic.twitter.com/Hq3Vu4xZD6 — Nachez (@Nachez98) October 23, 2025

FIA da su postura

La Federación Internacional de Automovilismo rompió el silencio y dio su postura respecto a dicho ataque; la FIA aceptó que sufrieron un ataque durante el parón de verano, aunque el hecho no pasó a mayores. "Tomaron medidas inmediatas para proteger los datos de los pilotos y la FIA informó del problema a las autoridades de protección de datos competentes; se ha notificado al pequeño número de pilotos afectados por este problema".

uD83DuDEA8uD83DuDD12 La FIA confirmó un hackeo en su portal de licencias, donde se accedió brevemente a datos de pilotos como Max Verstappen. El fallo ya fue solucionado con ayuda de los propios hackers éticos #F1 #FIA #Verstappen. https://t.co/mBtCZmnSWw — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui