Fred Vasseur confirma a 'Checo' Pérez corriendo con Ferrari; el mexicano ya entrenó con la escudería

Ciudad de México.- Sergio 'Checo' Pérez se encuentra en proceso de preparación para regresar a la Fórmula 1 en la temporada 2026 con la escudería de Cadillac. Como parte de sus entrenamientos, el piloto mexicano se desplazó hasta Inglaterra y sostuvo un par de sesiones de prácticas con un monoplaza de Ferrari; dicha información fue confirmada por Fred Vasseur, director de la escudería italiana.

Pérez Mendoza comenzó a trabajar de la mano de Cadillac hace un par de meses, para aportar con el desarrollo de lo que será su primer monoplaza en la Fórmula 1; la escudería informó que 'Checo' estaría por varios días en la fábrica del equipo, trabajando en el simulador. Luego de eso, se supo de manera extraoficial que el mexicano se desplazaría a Europa para tener un par de sesiones en pista con un monoplaza cedido.

#Deportes | Sergio 'Checo' Pérez vuelve a las pistas; correrá en monoplaza de Ferrari la próxima semana uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/OzU43mpQq9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 19, 2025

Ahí es cuando entra Ferrari a la ecuación, ya que, al ser los que van a proporcionar motor y transmisión a Cadillac, prestaron uno de los monoplazas usados en la temporada del 2023 para que Pérez rodara sus primeros kilómetros con el nuevo equipo. "Cedimos dos de nuestros días de pruebas de TPC a Cadillac (prueba con autos anteriores)", comentó Vasseur.

"Creo que el reto para ellos es enorme. Diría que el problema no es tanto el auto. Curiosamente, es más la logística: la configuración del garaje, la infraestructura, los sistemas informáticos, etc. Y creo que es una buena prueba para que lo tengan todo listo", añadió el director del 'Cavallino Rampante'. En dichas pruebas, solo participó Sergio Pérez, ya que Valtteri Bottas aún trabaja para Mercedes como su piloto de reemplazo.

También fue cuestionado sobre cómo fue el recibimiento en el primer GP de la Ciudad de México sin el piloto local, a lo que Fred comentó que la pasión de los aficionados se ha sentido igual en todos los años. "El entusiasmo que tuvimos ayer con los aficionados en los boxes y demás sigue siendo enorme. La F1 está en auge, está creciendo en todas partes. Hay aficionados incluso en países donde no hay pilotos".

Por último, señaló que tienen una gran oportunidad de quedarse con la victoria, ya que es una pista que históricamente les ha beneficiado y en las primeras sesiones, Charles Leclerc fue el piloto más constante. "Estamos presionando como equipo para remontar, para intentar ganar una carrera hasta el final de la temporada".

#Deportes | Verstappen y Leclerc siguen con gran ritmo; resultados de las prácticas del GP de la Ciudad de México uD83DuDCCBuD83CuDFCE?https://t.co/XGaKEHvre6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui