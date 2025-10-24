Golovkin busca asestar otro golpe; va por la presidencia de World Boxing

Londres, Inglaterra.- Gennady Golovkin sostuvo grandes batallas sobre el cuadrilátero en sus más de 16 años como profesional; ahora, sostendrá una en la que el poder de puños o los movimientos de cintura no cuentan tanto, sino las habilidades de conciliar.

El excampeón se postuló para convertirse en presidente de World Boxing, el nuevo organismo que tiene como objetivo realizar combates olímpicos en los Juegos de Los Ángeles en 2028. 'GGG' es uno de los dos candidatos anunciados el viernes para el cargo en un congreso en Roma el próximo mes.

El holandés Boris van der Vorst, presidente fundador de World Boxing anunció su renuncia. El oponente de Golovkin será Mariolis Charilaos de Grecia, expresidente de la Federación Helénica de Boxeo. La elección se celebrará el 23 de noviembre en Roma, Italia.

Golovkin brilló sobre el cuadrilátero

Probablemente Golovkin sea el favorito después de encabezar una delegación de World Boxing para reconstruir los lazos con el Comité Olímpico Internacional (COI), que había insinuado eliminar el boxeo del programa olímpico para 2028. El COI otorgó a World Boxing el reconocimiento provisional en febrero, lo que volvió a encarrilar el deporte para estar en Los Ángeles. World Boxing actualmente agrupa a más de 44 federaciones nacionales y enfrenta el desafío de consolidar su influencia mundial.

Actualmente lidera el comité olímpico de su país

Golovkin participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2002, donde ganó una medalla de plata y, después de convertirse en profesional, fue campeón mundial de peso mediano durante mucho tiempo y peleó en algunos de los combates más lucrativos del deporte, terminando con un récord de 42-2-1. Desde su retiro, se ha convertido en presidente del comité olímpico nacional de Kazajistán.

Tras anunciar su candidatura, Golovkin dijo en un comunicado que trabajará "para asegurar el futuro olímpico del boxeo, restaurar la confianza global y garantizar que cada federación, entrenador y atleta, sin importar cuán pequeño o lejano sea, tenga una oportunidad justa de crecer".

Fuente: Tribuna del Yaqui