Hirving Lozano pide disculpas al San Diego FC; 'pelea' con el entrenador lo dejó fuera de la MLS

Ciudad de México.- El futbolista mexicano, Hirving Lozano, rompió el silencio y dio su posicionamiento luego de que se diera a conocer que estaba cumpliendo una sanción interna con el San Diego FC. El 'Chucky' pidió disculpas públicas, pues una pelea con su entrenador lo ha mantenido separado del equipo desde la última jornada de la temporada y podría perderse los playoffs 2025 de la Major League Soccer.

El equipo finalizó en la primera posición de la Conferencia Oeste, con 19 victorias en 34 compromisos, alcanzando los 63 puntos. El seleccionado nacional había sido uno de los jugadores más constantes en la temporada, pues los únicos encuentros en los que no había participado se debían a las diferentes lesiones que molestaban al delantero, hasta la última jornada de la MLS.

La ausencia del 'Chucky' se había catalogado como una decisión táctica, hasta que se informó que había sido separado del equipo, luego de sostener una fuerte discusión con Mikey Varas, entrenador del San Diego FC. La disputa se dio en el medio tiempo del duelo contra Houston Dynamo, cuando Lozano fue sustituido por el mandamás del banquillo, lo que le terminó molestando y se enfrascó en una pelea verbal con Varas.

Hirving Lozano fue separado del plantel del San Diego FC por un tema de indisciplina y no se sabe si verá minutos en los playoffs de la uD83CuDDFAuD83CuDDF2 MLS.



Situación muy delicada, ya que el equipo terminó 1° en el Oeste y tiene posibilidades reales de salir campeón. pic.twitter.com/wP726IemN6 — Alejandro Montes (@amontes_98) October 22, 2025

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram que el futbolista mexicano aceptó el error dentro de sus hechos y pidió disculpas a todos los afectados dentro del equipo. "No reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, la he abordado y he avanzado. Lo que más me importa es seguir creciendo, como jugador, como compañero de equipo y como persona. Cada día estoy aprendiendo, mejorando y haciendo lo mejor posible para contribuir positivamente al equipo".

Hirving comentó que dicha reacción se debió a su pasión y competitividad dentro del deporte, pues sus intenciones siempre han sido aportar lo más que se pueda dentro del equipo. Según Lozano, esa misma intensidad lo ha orillado a no reaccionar de la mejor manera posible en varias ocasiones; por último, comentó que está enfocado en los próximos retos con el club.

El San Diego FC se medirá contra los Portland Timbers en la primera ronda de los playoffs, que se juega al mejor de tres partidos, a partir del domingo, 26 de octubre, a las 19:30 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui