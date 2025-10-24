Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: donde ver EN VIVO el juego 1 de la Serie Mundial 2025 de MLB

Toronto, Canadá.- La época más esperada del año por los aficionados al beisbol ha llegado, pues hoy da inicio una nueva edición de la Serie Mundial de la MLB. El 'Clásico de Otoño' del 2025 será protagonizado por Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays; luego de una temporada intensa y unos playoffs llenos de emociones, el equipo californiano intentará refrendar el título alcanzado en la campaña anterior.

Los Dodgers son los actuales campeones de las Grandes Ligas, luego de haber vencido a los New York Yankees en la Serie Mundial del 2024; Los Ángeles buscará el primer bicampeonato en su historia, pese a ser uno de los clubes con mayor tradición en toda la MLB. Toronto llega a su primer Serie Mundial desde hace más de 11 mil días; los Blue Jays han disputado dos 'Clásicos de Otoño', en las ediciones de 1992 y 1993, cuando consiguieron ambos títulos.

#Deportes | Serie Mundial 2025: Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays; fechas para el 'Clásico de Otoño' de MLB ?https://t.co/7gEGPebTPj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Los Ángeles llega como un amplio favorito, ya que han logrado avanzar hasta la instancia final sin mucha complicación; iniciaron el camino disputando la Serie de Comodín contra los Cincinnati Reds, a quienes barrieron en dos compromisos y luego eliminaron a los Philadelphia Phillies. En la Serie de Campeonato, se enfrentaron a los Milwaukee Brewers, el mejor equipo durante el rol regular, y lograron avanzar con victorias consecutivas en cuatro juegos.

La novena canadiense ha tenido un paso más agitado durante la actual postemporada, enfrentando a dos duros contendientes de la Liga Americana; en las Series Divisionales, les tocó eliminar a los New York Yankees con una actuación aplastante de Vladimir Guerrero Jr., que se terminó convirtiendo en el MVP. En la Serie de Campeonato, se midieron ante los Seattle Mariners, recurriendo a los siete juegos para definir el boleto para el 'Clásico de Otoño'.

GEORGE SPRINGER

THREE-RUN SHOT

BLUE JAYS LEAD uD83EuDD2F pic.twitter.com/Qh7qwqYpRx — MLB (@MLB) October 21, 2025

Horarios para el juego 1 de la Serie Mundial 2025 de MLB

Estadio: Rogers Centre, Toronto, Canadá

Fecha: Viernes, 24 de octubre

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/FOX/Imagen TV/Caliente TV/Disney+

Por parte de los Dodgers, Blake Snell es el lanzador elegido para comenzar el encuentro; el veterano cuenta con tres victorias en la postemporada actual y una efectividad de 0.86. Snell se enfrentó en una ocasión a Toronto durante el rol regular, quedándose con la victoria, al lanzar cinco entradas en blanco. Trey Yesavage es el inicialista por parte de los Blue Jays, quien marcha con foja de dos triunfos y una derrota en sus primeros playoffs.

Game 1.



Tonight's #WorldSeries Dodgers lineup at Blue Jays: pic.twitter.com/Bid3U5kOq2 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui