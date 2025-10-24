Naranjeros de Hermosillo remonta y gana el primero contra Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En un duelo de volteretas, Naranjeros de Hermosillo venció 6-5 a Cañeros de Los Mochis en el arranque de la serie en el Chevron Park, impulsados por dos cuadrangulares de dos carreras del colombiano Harold Ramírez.

Los locales se adelantaron 2-0 con producciones de Josh Rehwaldt y Leonys Martín, pero Hermosillo igualó en la cuarta con el primer jonrón de Ramírez, quien se llevó por delante a Jasson Atondo. En la quinta, Sergio Burruel conectó doblete productor que dio ventaja a los visitantes.

¡El segundo tablazo del juego!uD83DuDCA5



Harold Ramírez le da la ventaja a @ClubNaranjeros con el segundo jonrón de la noche.#LigaARCO? pic.twitter.com/y6KatRIJZF — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 25, 2025

Cañeros retomó el control 4-3 con un doble de Yasmany Tomás, aunque en la octava Ramírez volvió a castigar con otro cuadrangular de dos carreras, nuevamente con Atondo en base. Más tarde, Agustín Murillo ejecutó un squeeze play que permitió anotar a Edson García.

En la novena, Leonys Martín conectó jonrón solitario para acercar a los locales, pero Matt Foster contuvo el ataque y selló el triunfo consiguiendo su tercer salvamento, no sin antes cerrar en una jugada bastante cerrada, donde Assael Sánchez fue puesto fuera con un tiro al plato tras un bloqueo de Sergio Burruel.

Final de infartouD83DuDE31



Con par de cuadrangulares cortesía de Harold Ramírez, los @ClubNaranjeros amarran el primer juego en Los Mochis.



PG Enrique Castillo

PP Lupe Chávez

SV Matt Foster



Presentado por: @Paquetexpress #LigaARCO? pic.twitter.com/w8dopQyd2W — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 25, 2025

Este sábado se pondrá en marcha el segundo de la serie entre Cañeros y Naranjeros en Los Mochis a las 18:00 horas. José Samayoa abrirá por los 17 veces campeones, mientras que Luis Fernando Miranda haría lo propio por Cañeros.

Más resultados

Jaguares 6-7 Charros

Venados 0-9 Tomateros

Yaquis 5-1 Tucson

Águilas 4-0 Algodoneros

Fuente: Tribuna del Yaqui