Peloteros con experiencia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico y que jugarán la Serie Mundial 2025

Toronto, Canadá.- Será este viernes 24 de octubre cuando se escriba un nuevo capítulo en el mejor diamante del mundo, las Grandes Ligas, y se ponga en marcha la Serie Mundial 2025, entre Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays.

Se anticipa una gran final del Clásico de Otoño por la gran cantidad de figuras que se encuentran en el roster de los dos equipos, pero antes de brillar ahora en la MLB, algunos peloteros tuvieron un paso triunfal en las ligas invernales, específicamente en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

En el caso de los actuales campeones, Los Ángeles Dodgers, sobresalen dos nombres: El primero es el de Max Muncy, quien participó con los Charros de Jalisco en la ya lejana temporada 2015-2016. El ya veterano pelotero jugó siete encuentros con los tapatíos, bajo la tutela de Juan Navarrete, que también trabajaba para Oakland.

Una lesión fue la que impidió que Muncy ya no pudiera jugar más. Esto le alcanzó para dejar sus números a la ofensiva en .320 de porcentaje de bateo y un cuadrangular, ante los Naranjeros de Hermosillo, dejando un gran recuerdo en el aficionado de Jalisco.

El otro cañonero de Dodgers, que igualmente hizo acto de presencia en el beisbol invernal del país, es el outfielder estadounidense Justin Dean, quien vistió los colores de los ya extintos Mayos de Navojoa y los Cañeros de Los Mochis entre 2021 y 2025.

Su mejor momento fue en el 2022, donde registró .343 de porcentaje con dos jonrones, 34 carreras producidas y 37 anotadas. Mientras que en su paso por la LAMP, el velocista también ganó el Rawlings Gold Glove Award en el jardín derecho, donde en 57 juegos, solo tuvo dos pifias para tener porcentaje de fildeo de .984. A su vez, representó a México en la Serie del Caribe de La Gran Caracas-La Guaira 2023.

Por los Toronto Blue Jays, el nombre de Alejandro Kirk sale a relucir, ya que el mexicano es actualmente pelotero de los Naranjeros de Hermosillo, pero hasta el momento no ha hecho su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Y aunque no tiene representante en la pelota invernal tricolor, los Azulejos sí cuentan con jugadores con pasado en los torneos del Caribe, como Vladimír Guerrero Jr., que participó en la Liga de Dominicana en las temporadas 2017-2018 y 2020-2021 con los Leones del Escogido, y su compañero Seranthony Domínguez militó en el mismo circuito con los Gigantes del Cibao.

Fuente: Tribuna del Yaqui