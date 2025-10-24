A pesar del fracaso con los New York Mets, Juan Soto gana prestigioso premio

New York, Estados Unidos.- Fue a principios de año cuando Juan Soto hizo historia, al convertirse en el pelotero mejor pagado de todos los tiempos en las Grandes Ligas, al recibir un contrato de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets, pero a pesar de esa increíble cifra, el conjunto de New York firmó una temporada para el olvido.

Con todo y que dicho club no avanzó a la postemporada de la MLB, Soto este jueves volvió a entrar a los libros de récords, luego de convertirse en el primer jugador en ganar de manera consecutiva el Premio Juan Marichal y en el único en obtenerlo dos veces desde que existe el galardón, que reconoce al mejor jugador dominicano del año.

Juan Soto se llevó un total de 443 puntos en las votaciones de los 100 especialistas, quienes le dieron 56 votos al primer lugar, superando al zurdo de los Philadelphia Phillies, Cristopher Sánchez, quien lo secundó con 319 unidades.

Juan Soto is a 2025 NL Silver Slugger Award finalist pic.twitter.com/uXWQ5doFkS — SNY Mets (@SNY_Mets) October 22, 2025

Junior Caminero (Rays), José Ramírez (Guardians) y Freddy Peralta (Brewers) completaron el top cinco, luego de obtener 253, 219 y 144 puntos, respectivamente. El de los Mets fue el favorito de unas votaciones que tuvieron a 20 diferentes jugadores de los 59 elegibles en las planillas, en una muestra del nivel que tiene el país caribeño.

De manera individual, Juanito impuso una nueva marca personal con 43 jonrones y quedó a dos estafadas de unirse al club 40-40, liderando la Liga Nacional en robos con 38. Además, promedió .263 y terminó con 120 carreras anotadas y 105 producidas, encabezando también el viejo circuito en porcentaje de embasado, con .396, y lideró todas las Grandes Ligas en pasaportes, con 127.

Esas estadísticas le permitieron convertirse en el primer jugador en ganar de manera consecutiva el Premio Juan Marichal, además de ser el primero en ganarlo en más de una ocasión desde que nació este galardón en 2021. También es el primero en ganarlo con dos equipos diferentes, luego de obtenerlo en 2024 por su actuación con los Yankees de Nueva York", se lee en el comunicado.

#Mets Juan Soto ganó el Premio Juan Marichal como mejor dominicano del año en MLB, por segunda temporada consecutiva. pic.twitter.com/zNDpcLzwFh — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) October 20, 2025

Cabe destacar que el Comité Organizador anunciará posteriormente la fecha de entrega de este galardón en la República Dominicana a través de su página. Además, este trofeo cuenta con el aval del propio miembro del Salón de la Fama y de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, además del apoyo de la oficina de la Confederación del Caribe.

Fuente: Tribuna del Yaqui