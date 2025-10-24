Porfirio Guerrero hace historia al ser el primer nayarita en jugar para Jaguares

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit siguen haciendo historia dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). El 23 de octubre, se vivió un momento que quedará marcado para siempre en la memoria del aficionado, ya que Porfirio Guerrero cumplió su sueño al convertirse en el primer nayarita que defiende los colores de los felinos.

Fue en la octava entrada del tercer juego de la serie ante Tomateros de Culiacán cuando Luis Carlos Rivera y el coach de pitcheo Miguel Ángel López le dieron la señal de entrar al montículo al jovencito originario de la localidad de El Limón, municipio de Tecuala, Nayarit.

Orgulloso por ser el primer nayarita en la historia con los Jaguares… se me enchinó la piel, es un momento que no se puede explicar", compartió Guerrero al finalizar el encuentro en entrevista para Jaguares.

¡Par de debuts en el Coloso Don Alejo Peralta! ?



El nayarita Porfirio Guerrero y el bajacaliforniano Joel Rangel se estrenaron ya en la @Liga_Arco. uD83DuDE00



¡QUÉ TENGAN UNA LARGA CARRERA EN EL SHOW! ?? pic.twitter.com/MnkYCGQBPv — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 24, 2025

En lo que fue su estreno dentro de la lomita de los disparos, el relevista lanzó una entrada, permitió dos hits, una carrera y recetó su primer 'chocolate', lo que hizo encender a la afición que se dio cita al Estadio Coloso del Pacífico, también conocido como el Estadio Don Alejo Peralta.

Pedíamos la oportunidad y, por distintas razones, no se había dado. Creo que llegó en el mejor momento y lo hicimos de gran forma. Se lo dedico, sobre todo, a mis papás", afirmó el lanzador.

Cabe destacar que a sus 21 años de edad, Porfirio Guerrero ya había tenido su primera experiencia en la pelota profesional; fue durante el verano con los Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mexicana de Beisbol, donde trabajó tres entradas y dos tercios, donde consiguió un ponche.

Todo Nayarit se emocionó al ver el debut de Porfirio Guerrero. uD83EuDD70



Este fue el sentir del lanzador nacido en Tecuala.uD83DuDC4F??#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/HLdzldQu4U — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 24, 2025

Ahora, su debut con Jaguares de Nayarit no solo representa un paso más en su trayectoria, sino también un hecho histórico: el primer nayarita en tener actividad para el equipo de su estado en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui