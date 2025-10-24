Purdy aún no está listo; se perderá cuarto duelo seguido, ahora ante los Texans

California, Estados Unidos.- Los San Francisco 49ers dieron a conocer que su mariscal de campo, Brock Purdy se perderá su cuarto partido consecutivo y el sexto en las últimas siete semanas por una lesión en el dedo del pie.

Purdy se lesionó en el primer encuentro de la temporada contra los Seattle Seahawks y se perdió los dos siguientes. Regresó en la Semana 4 y tuvo dificultades en una derrota ante Jacksonville.

Brock Purdy and Ricky Pearsall have been listed out, Deommodore Lenoir questionable for Sunday.@DignityHealth Practice Report: https://t.co/3PMl21L4rg pic.twitter.com/zT6zIWAuWY — San Francisco 49ers (@49ers) October 24, 2025

Purdy fue descartado esta semana contra los Houston Texans, dijo el entrenador Kyle Shanahan el viernes, pero que viajará para el juego ya que su condición ha mejorado. Purdy se saltó los últimos dos viajes por carretera para San Francisco.

Purdy no ha podido recuperarse de su lesión

Con él fuera, Mac Jones hará su sexta apertura de la temporada. Jones tiene marca de 4-1 como titular, lo que desencadena un bono de incentivo de 400,000 por su contrato al ganar un cuarto juego. Jones ganará 100,000 adicionales cada vez que juegue al menos el 25 por ciento de las jugadas en una victoria de los 49ers. Jones lidera la NFL con 280.8 yardas aéreas por juego.

Mac Jones ha cumplido con su papel de suplente

Los Niners anunciaron también que no contarán con varios otros jugadores claves, como el receptor Ricky Pearsall (rodilla), el ala defensiva Bryce Huff (tendón de la corva), el centro Jake Brendel (tendón de la corva) y el liniero defensivo Yetur Gross-Matos (tendón de la corva), todos descartados para el domingo.

San Francisco recibió buenas noticias con Shanahan diciendo que el receptor estrella Brandon Aiyuk podría regresar a la práctica la próxima semana. Aiyuk ha estado fuera desde que se rompió el ligamento cruzado anterior el 20 de octubre de 2024 contra Kansas City. Aiyuk sufrió un daño extenso en otros ligamentos en la lesión y ha estado en la lista de incapacitados físicamente esta temporada.

El equipo puede abrir una ventana de práctica de 21 días para que Aiyuk aumente antes de regresar a la acción del juego. Aiyuk tuvo 1,342 yardas recibiendo y fue un All-Pro del segundo equipo en su temporada completa más reciente en 2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui