Sesión de Clasificación del GP de la Ciudad de México; horarios y donde ver EN VIVO la Fórmula 1

Ciudad de México.- El Gran Premio de la Ciudad de México es uno de los eventos más esperados en el calendario del automovilismo mundial y, sobre todo, en la temporada de la Fórmula 1. Con las primeras pruebas ya finalizadas, el Autódromo Hermanos Rodríguez se preparará para recibir a los 20 monoplazas en la tercera sesión de entrenamientos y luego, en la sesión de clasificación para la carrera del domingo.

La primera práctica libre estuvo encabezada de inicio a fin por Charles Leclerc, pues el piloto de Ferrari demostró ser el más rápido en los 30 giros que pudo completar. Esta sesión también contó con la participación del piloto mexicano Patricio O'Ward con McLaren; 'Pato' no pudo completar el programa de trabajo, luego de que presentara una intoxicación estomacal y tuviera que ser ingresado al centro médico en la Magdalena Mixihuca.

Charles Leclerc is fastest in FP1 uD83DuDC4F



Here's our top-three from first practice in Mexico uD83CuDDF2uD83CuDDFD??#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MPgEL6e1FW — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

La segunda sesión estaba siendo liderada por el piloto monegasco, hasta que Max Verstappen aprovechó su única vuelta en el día con aire limpio y se robó la primera posición. Luego de que se perdiera la primera sesión, el conductor de Red Bull Racing demostró que sigue en un gran momento para el cierre de la temporada y superó por un amplio margen a Leclerc y Kimi Antonelli, que finalizó en la tercera posición.

#Deportes | Verstappen y Leclerc siguen con gran ritmo; resultados de las prácticas del GP de la Ciudad de México uD83DuDCCBuD83CuDFCE?https://t.co/XGaKEHvre6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Tal y como se programan los fines de semana que no cuentan con sprint race, se contará con tres sesiones de entrenamiento, la cual está programada para el sábado 25 de octubre a las 11:30 horas (horario CDMX). La tercera práctica es una de las más determinantes, pues, al ser la más cercana a la clasificación, se usa para poner los monoplazas en punto y desarrollar la mayor velocidad en los más de cuatro kilómetros de recorrido.

Detalles para la clasificación en el Gran Premio de la Ciudad de México

Pista: Autódromo Hermanos Rodríguez

Fecha: Sábado 25 de octubre

Horario: 15:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/Sky Sports/F1 TV

Qualifying beckons in Mexico City uD83EuDD29uD83DuDCA8



From wherever you'll be watching, @TAGHeuer provides us with the global start times for Quali! ??#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FrsJJ0qrGn — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Dicha clasificación es una de las más demandantes en todo el calendario, ya que la pista se ubica a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, lo cual representa un reto para la puesta a punto de los monoplazas por parte de los ingenieros.

Fuente: Tribuna del Yaqui