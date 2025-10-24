Edición Impresa Suscríbete
Top3 Deportes

Sigue el escándalo por apuestas en NBA, todo listo para GP de CDMX y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Sigue el escándalo por las apuestas en NBA, todo listo para el Gran Premio de la Ciudad de México y más noticias en el Tribuna Top 3 Deportes

Sigue el escándalo por apuestas en NBA, todo listo para GP de CDMX y más en el Tribuna Top 3 Deportes
Sigue el escándalo por las apuestas en NBA, todo listo para GP de CDMX y más en el Tribuna Top 3 Deportes Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás los acontecimientos que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista las noticias que están en tendencia. Hoy viernes 24 de octubre, sigue la noticia del momento: El escándalo por apuestas ilegales en la NBA

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

El GP de México no es lo mismo sin 'Checo' Pérez

En el inicio de las actividades del Gran Premio de México, la afición extraña la presencia del tapatío 'Checo' Pérez. Por fortuna, este viernes 24 de octubre hubo presencia mexicana en el evento, con la participación de Pato O'Ward en las prácticas de la escudería McLaren.

Lamar Jackson realiza práctica completa

El mariscal de campo de los Ravens, Lamar Jackson, entrenó con normalidad, por lo que se prevé que regrese a las canchas en el juego de este domingo 26 de octubre. 

Sigue escándalo por las apuestas en NBA

Luego del arresto del exjugador de la NBA, Damon Jones, trascendió que se habría divulgado información privilegiada sobre las lesiones de LeBron James, antes de que esta información se hiciera pública.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.