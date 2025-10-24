Verstappen y Leclerc siguen con gran ritmo; resultados de las prácticas del GP de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Luego de un año, los monoplazas volvieron a rodar en los más de cuatro kilómetros del Autódromo Hermanos Rodríguez con el inicio de las actividades de una de las carreras más esperadas en la temporada de la Fórmula 1. Las dos primeras sesiones de entrenamiento del Gran Premio de la Ciudad de México finalizaron, con Max Verstappen y Charles Leclerc teniendo un gran desempeño.

La primera prueba contó con nueve pilotos novatos en la categoría, incluyendo al mexicano Patricio O'Ward; 'Pato' tuvo su tercera incursión en la F1 con la escudería de McLaren. El regiomontano finalizó en el puesto 13, con tiempo de 1:19:680 luego de 30 giros completados; O'Ward presentó un problema de salud antes de subirse a su monoplaza, por lo que no pudo completar el plan de trabajo y, una vez finalizada la sesión, fue ingresado al centro médico por una fuerte deshidratación.

Charles Leclerc fue el piloto más constante en el primer día de actividades, pues lideró la primera sesión desde un inicio, quedándose con la vuelta rápida, frenando el cronómetro en 1:18.380, más de una décima por delante de su más cercano perseguidor, Kimi Antonelli de Mercedes. Nico Hulkenberg y su Kick Sauber han seguido sorprendiendo, luego de quedarse en los puntos durante el GP de los Estados Unidos.

Charles Leclerc is fastest in FP1 uD83DuDC4F



Here's our top-three from first practice in Mexico uD83CuDDF2uD83CuDDFD??#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MPgEL6e1FW — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

En la segunda sesión, el piloto de Ferrari volvió a ser el protagonista en gran parte de la ronda, hasta que 'Super-Max' pulverizó su tiempo, marcando un impresionante 1:17.392, décima y media por debajo de Leclerc y, de nueva cuenta, Kimi Antonelli se coló dentro de los mejores. Ambas sesiones estuvieron llenas de despistes y salidas de pista, luego de que el asfalto mostrara una poca adherencia, además de que el circuito estuviera lleno de tierra, debido a los fuertes vientos.

Max Verstappen tops the timesheets in FP2 uD83DuDC4FuD83DuDCA8



It's Charles Leclerc and Kimi Antonelli who complete the top three uD83EuDD1D#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/0oT0pLdXZv — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Lo preocupante para McLaren es que ninguno de sus pilotos estuvo fino en el primer día de actividades; Oscar Piastri, quien marcha como líder de campeonato, quedó relegado hasta el puesto 12, mientras que su compañero, Lando Norris, se metió en la cuarta posición.

Oscar Piastri is currently down in P12 after the majority of the soft tyre runs in this FP2 session uD83DuDC40uD83DuDEDE



Can our championship leader climb up the order this weekend? uD83DuDCAA#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rWiizJPwXY — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Las acciones continuarán el sábado, 25 de octubre, con la tercera práctica, seguida por la sesión de clasificación a las 15:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui