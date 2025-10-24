Yaquis de Obregón se adelanta en su primera serie ante Tucson Baseball Team

Ciudad Obregón, Sonora.- El Estadio Yaquis abrió sus puertas este viernes 24 de octubre para ser casa del Tucson Baseball Team, pero fueron los dueños del inmueble, los Yaquis de Obregón, los que se quedaron con la victoria 5-1.

Con este resultado, el conjunto de la Tribu toma ventaja en la primera serie oficial que tienen en la Liga Arco Mexicana del Pacífico ante la escuadra de Estados Unidos, que, por cuestiones de visa, tuvo que jugar administrativamente como local en tierras sonorenses.

Felipe González fue el pitcher ganador, al lanzar cinco entradas completas, de dos imparables, una carrera y cinco ponches. Mientras que el descalabro cargó para Dalton Rodriguez, que trabajó el mismo número de episodios, pero que recibió dos carreras y siete imparables.

uD83EuDEB6Nuestra Tribu manda en ObregónuD83CuDFF9

uD83DuDDE3HOY GANARON LOS YAQUIS??#PuroYaquis pic.twitter.com/NvecY3tLoY — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) October 25, 2025

A la ofensiva, Allen Córdoba, Riley Unroe, Roberto Valenzuela, Andrew Navigato y Sebastián Elizalde se hicieron presentes remolcando cada uno una carrera. Mientras que los Tucson, Gaige Howard fue el encargado de romper el cero.

Se encienden las alarmas

Aunque fue una noche redonda para Yaquis, en el noveno episodio se encendieron las alarmas, ya que el cerrador estelar Samuel Zazuela salió del compromiso al presentar molestia en el hombro. Hasta el momento no hay una valoración médica sobre el cajemense, que hace unos días se convirtió en el pelotero con más rescates en la historia del club.

Al final fue el hermosillense Anibal Cervantes quien colgó el cero en el último inning y demostró que puede ser un brazo de gran ayuda en el bullpen de Yaquis. Con este resultado, Gabe Álvarez consiguió su quinta victoria de la temporada, colocando a los de Ciudad Obregón entre los cinco mejores de la tabla.

¡Batazo especial!uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83DuDD25



Sebastián Elizalde de los @yaquis_oficial llega a 300 producidas en la LAMP.



¡Felicidades!uD83DuDE0E#LigaARCO? pic.twitter.com/QKDyQEZzgx — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 25, 2025

Será este sábado 25 de octubre cuando se ponga en marcha el segundo de la serie entre Yaquis y Tucson en el Estadio de Cajeme. El choque está programado para las 18:10 horas (Tiempo de Sonora). Los lanzadores programados son Orlando Lara por los sonorenses y Carlos Tavera por Tucson.

Fuente: Tribuna del Yaqui