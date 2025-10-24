Yaquis de Obregón se enfrentará al Tucson Baseball Team por primera ocasión en la LAMP 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- El Estadio Yaquis presenciará un hecho histórico dentro del deporte profesional en México, pues será la sede para los primeros enfrentamientos oficiales entre Yaquis de Obregón y el Tucson Baseball Team. El equipo extranjero tiene su primera temporada en la Liga Arco Mexicana del Pacífico y, aunque se vieron las caras durante la pretemporada, estos serán los primeros duelos dentro de la competencia.

En el rol de juegos, este encuentro se debió haber disputado en el Kino Veterans Memorial Stadium, la que estaba programada para ser la casa del equipo de Tucson, aunque, debido a unos problemas de visaje, no han podido disputar ningún juego en dicho inmueble. El equipo con sede en los Estados Unidos sostendrá sus partidos en sedes alternas por tiempo indefinido, hasta que su situación legal se aclare.

A pesar de encontrarse en su estadio, Yaquis será visitante administrativo; 'La Tribu' viene de perder la serie contra Naranjeros de Hermosillo, a pesar de haber comenzado con victoria en el Estadio Fernando Valenzuela. Obregón ganó el primer juego, con un sinodal ofensivo; posterior al primer compromiso, Naranjeros emparejó la serie con gran actuación de su lanzador, Touki Toussaint, y en el tercer partido, ligaron su segunda victoria con marcador de cinco carreras por tres.

Por contraparte, el Tucson Baseball Team viene de ganar la primera serie del rol regular de su historia al barrer en los tres compromisos contra los Algodoneros de Guasave. El equipo se recuperó de una primera semana de actividades complicada, pues, en los cinco duelos que sostuvieron con Naranjeros de Hermosillo, solo pudieron conseguir una victoria, siendo esta el viernes 17 de octubre, cuando Raúl Carrillo aportó el primer triunfo en la historia del equipo.

Ambos equipos llegan a la serie con marca de cuatro victorias y cuatro derrotas, empatados con Águilas de Mexicali, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán.

Felipe González, Orlando Lara y Odrisamer Despaigne son los lanzadores elegidos por Yaquis para iniciar cada uno de los encuentros, mientras que Dalton Rodríguez, Carlos Tavera y Thomas Dorminy fueron los inicialistas designados por parte del Tucson Baseball Team.

