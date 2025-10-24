Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team; donde ver EN VIVO la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón se enfrentarán por primera vez en un juego oficial de la Liga Arco Mexicana del Pacífico al Tucson Baseball Team en la tercera serie de la temporada 2025-2026. Ambas escuadras se habían topado en un par de compromisos durante la Mexican Baseball Fiesta como parte de su preparación, pero será el primer encuentro de competencia en la historia de los dos clubes.

En el rol de juegos, esta serie estaba programada para celebrarse en el Kino Veterans Memorial Stadium, de Tucson, Estados Unidos; tan solo días antes de que se cantara el playball, se anunció que el Gobierno de los Estados Unidos había suspendido el permiso para que el equipo disputara sus encuentros en territorio norteamericano. El Tucson Baseball Team estará teniendo sus encuentros en los recintos de sus rivales, siendo locales administrativos.

Yaquis de Obregón, marcha en la cuarta posición de la tabla, empatado en la foja con otros cuatro equipos, incluido Tucson; 'La Tribu' viene de perder la serie ante los Naranjeros de Hermosillo, pese a que lograron quedarse con el primer triunfo. Lejos de los resultados, Yaquis presentó una cara distinta a lo visto en los primeros encuentros, a consecuencia de las diversas modificaciones que presentó Gabe Álvarez en su lineup.

El equipo de Tucson finalizó serie contra los Algodoneros de Guasave y no solo se quedaron con ella, pues completaron la primera barrida en su historia; el nuevo equipo había mostrado un desempeño irregular contra Naranjeros, aunque logró mostrar su mejor versión contra la novena sinaloense. El tercer compromiso contra Guasave finalizó con marcador de tres carreras por cero, pues el abridor y relevistas permitieron tan solo seis imparables en conjunto.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team de la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Viernes 24 de octubre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

Felipe González será el encargado de abrir el encuentro por parte de 'La Tribu'; el derecho busca anotarse su segunda victoria de la temporada, luego del triunfo que obtuvo contra Venados de Mazatlán. El Tucson Baseball Team eligió como inicialista a Dalton Rodríguez, quien ya cuenta con un descalabro.

