Águilas no levantan el vuelo: América empata contra el Mazatlán y pierde a dos titulares por lesión

Mazatlán, Sinaloa.- Las Águilas de América desperdiciaron la oportunidad de recuperar el liderato del Apertura 2025, pues terminaron en empate contra el Mazatlán; de haber conseguido la victoria, hubieran superado por un punto a los Diablos del Toluca, quienes tienen pendiente el partido de la jornada 14. Lejos de preocuparse por el resultado, los de Coapa perdieron a dos de sus elementos titulares, debido a las lesiones que han golpeado al club.

El América tuvo un mal desempeño en la urbe sinaloense, consiguiendo el empate de último minuto, a pesar de que comenzaron el encuentro con 'gol de vestidor'; Kevin Álvarez inauguró el marcador, aunque la ventaja no perduró por mucho tiempo. En el minuto 17, Bryan Colula empató los cartones y Mauro Saleta puso el segundo para los locales en media hora de juego. Brian Rodríguez se convirtió en el héroe para las Águilas, con su anotación en el minuto 89.

Por quinta jornada consecutiva, los de Coapa tuvieron que gastar parte de sus cambios, debido a que dos elementos sufrieron problemas musculares que obligaron a sacarlos del encuentro; Allan Saint-Maximin tuvo que ser sustituido luego de 67 minutos en cancha, debido a que se resintió de un problema muscular que ha venido arrastrando desde hace varias jornadas.

En menos de cinco minutos, el América perdió a su segundo jugador; Álvaro Fidalgo terminó tirado en el césped ante una aparente recaída de un problema articular que presenta en su rodilla derecha. Al nacionalizado mexicano se le vio llorando en el banquillo, como muestra de frustración, debido a que se ha perdido varios encuentros del torneo, debido al mismo problema que lo hizo salir de cambio.

Entiendo la frustración que vivió ayer Álvaro Fidalgo al resentirse nuevamente de la rodilla



Debe haber una solución pic.twitter.com/5dGzwhE2Lw — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) October 25, 2025

A pesar de la preocupación que imperó en los aficionados americanistas, André Jardine, entrenador de Coapa, descartó que se trate de algo de gravedad en ambos casos; según el brasileño, se espera que los dos jugadores se puedan reintegrar a los entrenamientos del América durante la semana. "De las lesiones no me preocupa. Lo de Fidalgo es un golpe en la misma rodilla, lo de Alan Cervantes no es serio y lo de Allan Saint-Maximin, otro golpe".

