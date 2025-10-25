Alejandro Kirk hace historia en la Serie Mundial; impone récords para mexicanos en 'Clásicos de Otoño'

Toronto, Canadá.- Solo le bastó una noche a Alejandro Kirk para romper varias marcas de los 'Clásicos de Otoño'; el tijuanense está coronando una gran temporada con unos playoffs de ensueño, siendo pieza clave para algunas de las victorias que metieron a su equipo a la instancia final. Los Toronto Blue Jays comenzaron con victoria la Serie Mundial 2025 de MLB sobre Los Angeles Dodgers, los actuales campeones.

La novena canadiense se impuso ante los californianos con marcador de 11 carreras sobre cuatro; los Blue Jays tuvieron que venir de atrás en el marcador, ya que Los Ángeles anotó en las primeras entradas del encuentro. Kike Hernández abrió la pizarra y Will Smith impulsó la segunda para la visita. En la sexta, un rally mortal para Toronto le aseguró la primera victoria, comandado por un grand slam de Addison Barger y un cuadrangular de dos carreras para Kirk.

El mexicano fue uno de los más encendidos en la ofensiva, debido a que no fue puesto out en ninguno de sus turnos, finalizando el encuentro con tres imparables, incluido el vuela cerca, además de tres carreras producidas y una base por bola. Con dicha actuación, Kirk rompió varias marcas para cualquier jugador nacido en México durante la Serie Mundial.

El receptor de los Blue Jays se convirtió en el primer jugador nacido en México en conectar un cuadrangular en un 'Clásico de Otoño', además de ser el primero que tiene múltiples producidas en un mismo compromiso. También, al no haber sido retirado en sus cuatro turnos, rompió la marca que había establecido Benjamín Gil, en la Serie Mundial 2002 con Los Angeles Angels.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Kirky is the FIRST Mexican-born player to hit a homer in the #WorldSeries pic.twitter.com/gHAwe2aUqz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 25, 2025

De igual manera, es el primer nacido en México en batear de 3-3, superando la marca de Karim García en el 2003, cuando jugaba con los New York Yankees, y también es el primero en conectar tres imparables en un mismo encuentro, rompiendo la marca del histórico Aurelio Rodríguez, puesta en 1981, y de Erubiel Durazo en el 2001 con los Arizona Diamondbacks.

Por si faltara algo, igualó la marca de extrabases de Durazo y Gil, además de convertirse en el líder de todos los tiempos, al anotar tres carreras en un mismo partido, ya que el mejor récord era de solo una carrera. Con el resto de la serie por delante, Alejandro Kirk se podría establecer como el mejor jugador de posición nacido en México, que ha disputado una Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui