Barcelona vs Real Madrid; horarios y donde ver EN VIVO en México el Clásico Español de LaLiga

Madrid, España.- Una de las rivalidades más importantes en el mundo deportivo sostendrá una nueva edición durante el domingo, 26 de octubre. El Real Madrid recibirá al Barcelona en el primer Clásico Español de la temporada, durante la jornada 10 de LaLiga; como ocurre en todos los compromisos entre ambos equipos, será un partido lleno de emociones, pues se pondrá en juego la primera posición del torneo.

El Real Madrid marcha como líder de LaLiga, con ocho victorias y solo una derrota, luego de los nueve partidos disputados; su único juego perdido fue cuando resultaron goleados contra el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo merengue viene de vencer al Getafe en la jornada anterior del campeonato; Kylian Mbappé se vistió de héroe, ya que marcó el único gol del encuentro al minuto 80.

Por su parte, el Barcelona se ubica un escalón por detrás en la tabla, pues con sus siete triunfos, un empate y una derrota, le alcanza para meterse en la segunda posición, solo dos puntos por detrás del líder, por lo que una victoria durante la jornada 10 le bastaría para escalar a la primera posición. En su compromiso más reciente de LaLiga, vencieron al Girona por la mínima, con anotación de último minuto para Ronald Araujo en tiempo de compensación.

El equipo catalán llega en un momento complicado, pues tendrá que afrontar uno de sus compromisos más complicados del año, con ausencias puntuales que podrían mermar el desempeño del equipo. El Barcelona no contará con Robert Lewandowski, quien sufrió una lesión muscular severa durante la fecha FIFA de octubre; de igual manera, en las últimas horas se confirmó que Raphinha no estará disponible y su entrenador, Hansi Flick, estará cumpliendo una sanción, luego de ser expulsado.

Horarios para el Real Madrid vs Barcelona de LaLiga

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Domingo, 26 de octubre

Horario: 09:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: SKY Sports

El duelo más reciente entre estos dos equipos se suscitó el 11 de mayo de 2025 en el Estadio Olímpico de Montjuic; el Barcelona hizo valer la localía y se quedó con la victoria, cerrando el encuentro con marcador de cuatro goles contra tres. A pesar de no poder evitar la derrota para el Real Madrid, Mbappé se robó los reflectores del partido, pues fue el responsable de las tres anotaciones para los merengues.

