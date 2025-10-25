Campeón absoluto: Isaac del Toro 'embiste' en México; arrasa en el Campeonato Nacional de Ruta

Ensenada, Baja California.- Luego de maravillar con su gran nivel en las competencias por Europa, el pedalista mexicano, Isaac del Toro, tuvo un regreso triunfal a su tierra, arrasando con la competencia; el 'Torito' se quedó con el doble triunfo en el Campeonato Nacional de Ruta. Dicha competencia fue retomada por primera ocasión desde el 2021 y se organizó en Ensenada, Baja California, de donde es originario el joven pedalista.
Isaac del Toro se encuentra posicionado en el tercer lugar dentro de los mejores ciclistas a nivel mundial, solo por detrás de los múltiples campeones mundiales, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. El mexicano regresó a su tierra como el amplio favorito para llevarse la competencia, con 17 victorias bajo el brazo en su temporada en el viejo continente; entre los logros más importantes para el 'Torito', se encuentra la etapa 17 del Giro de Italia, además de la Vuelta a Austria y el Giro de Veneto, entre otras más.
El 'Torito' comenzó su demostración durante la prueba contrarreloj del jueves 23 de octubre; el de casa paró el cronómetro en 25:25.74 minutos, reafirmando que es el ciclista con mejor nivel dentro del territorio mexicano. Edgar Cadena quedó en el segundo puesto y el podio lo finalizó Eder Frayre con tiempo de 26:49.74. Isaac del Toro lideró los 16 kilómetros de recorrido, que combinaron tramos costeros y una empinada subida en la última sección de la prueba.
En la prueba de ruta, el mexicano volvió a demostrar un nivel muy superior al de sus rivales, firmando el doblete en el Campeonato Nacional y quedando como el monarca absoluto. La competencia constó de 160 kilómetros y, en un inicio, Isaac quedó relegado en el pelotón, mientras un grupo comenzó una fuga, llegando a tomar casi dos minutos de ventaja; sin embargo, el 'Torito' comenzó su ataque en el kilómetro 35.
Un potente sprint le alcanzó para integrarse a los líderes, con quienes marchó en grupo, hasta que se fueron relegando uno a uno, debido a la exigencia del recorrido. Con menos de seis kilómetros por delante, el ciclista del UAE Team Emirates realizó la fuga definitiva y hasta se dio el tiempo de saludar a los fanáticos que vitoreaban a su paso.
