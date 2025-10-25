Campeón absoluto: Isaac del Toro 'embiste' en México; arrasa en el Campeonato Nacional de Ruta

Ensenada, Baja California.- Luego de maravillar con su gran nivel en las competencias por Europa, el pedalista mexicano, Isaac del Toro, tuvo un regreso triunfal a su tierra, arrasando con la competencia; el 'Torito' se quedó con el doble triunfo en el Campeonato Nacional de Ruta. Dicha competencia fue retomada por primera ocasión desde el 2021 y se organizó en Ensenada, Baja California, de donde es originario el joven pedalista.

Isaac del Toro se encuentra posicionado en el tercer lugar dentro de los mejores ciclistas a nivel mundial, solo por detrás de los múltiples campeones mundiales, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. El mexicano regresó a su tierra como el amplio favorito para llevarse la competencia, con 17 victorias bajo el brazo en su temporada en el viejo continente; entre los logros más importantes para el 'Torito', se encuentra la etapa 17 del Giro de Italia, además de la Vuelta a Austria y el Giro de Veneto, entre otras más.

Isaac del Toro es nominado al Vélo d'Or; el mexicano podría ser nombrado como el 'Ciclista del Año'

El 'Torito' comenzó su demostración durante la prueba contrarreloj del jueves 23 de octubre; el de casa paró el cronómetro en 25:25.74 minutos, reafirmando que es el ciclista con mejor nivel dentro del territorio mexicano. Edgar Cadena quedó en el segundo puesto y el podio lo finalizó Eder Frayre con tiempo de 26:49.74. Isaac del Toro lideró los 16 kilómetros de recorrido, que combinaron tramos costeros y una empinada subida en la última sección de la prueba.

En la prueba de ruta, el mexicano volvió a demostrar un nivel muy superior al de sus rivales, firmando el doblete en el Campeonato Nacional y quedando como el monarca absoluto. La competencia constó de 160 kilómetros y, en un inicio, Isaac quedó relegado en el pelotón, mientras un grupo comenzó una fuga, llegando a tomar casi dos minutos de ventaja; sin embargo, el 'Torito' comenzó su ataque en el kilómetro 35.

¡LO HIZO, ISAAC DEL TORO ES CAMPEÓN!



El ciclista mexicano se quedó con el título en Ensenada tras dominar el cierre de la carrera con autoridad. En casa, frente a su gente, Isaac confirmó por qué hoy es la cara del ciclismo mexicano.

Un potente sprint le alcanzó para integrarse a los líderes, con quienes marchó en grupo, hasta que se fueron relegando uno a uno, debido a la exigencia del recorrido. Con menos de seis kilómetros por delante, el ciclista del UAE Team Emirates realizó la fuga definitiva y hasta se dio el tiempo de saludar a los fanáticos que vitoreaban a su paso.

He even takes time to shake hands with the crowd



ORGULLO MEXICANO

Fuente: Tribuna del Yaqui