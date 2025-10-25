Defensa histórica: Camila Zamorano se impone ante Sana Hazuki y retiene su corona mundial

Hermosillo, Sonora.- Camila 'La Magnífica' Zamorano (13-0, 1 ko’s) defendió con éxito su campeonato mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo al vencer de manera contundente por decisión unánime a la japonesa Sana Hazuki (13-12, 6 ko’s), en la Arena Sonora de Hermosillo, su ciudad natal. Las tres tarjetas marcaron 100-90, reflejando una actuación impecable de la joven monarca.

Desde el inicio, Zamorano impuso su ritmo con una ofensiva constante y una defensa precisa. Su jab marcó distancia y abrió camino a los volados de derecha que castigaron de forma repetida a la retadora, quien intentó responder con presión, pero fue controlada por la velocidad y precisión de la sonorense. Conforme avanzaron los asaltos, la superioridad técnica y física de Camila se hizo evidente; golpeó más, golpeó mejor y nunca permitió que Hazuki encontrara espacio para revertir el dominio.

El público hermosillense celebró de pie cuando sonó la campana final, reconociendo el desempeño de la campeona más joven en la historia del boxeo profesional. Con apenas 17 años, Camila se mostró madura, inteligente y contundente en su primera defensa en casa. El camino apenas empieza para 'La Magnífica', y los retos de aquí en adelante serán cada vez más exigentes. Cabe destacar que Camila Zamorano se convierte en la primera pugilista sonorense que logra defender un título del mundo.

CAMPEONES FECOMBOX

En la misma velada, el tapatío Ernesto 'Choncho' Oliva (6-1-2, 3 Ko’s) se proclamó campeón Fecombox del Consejo Mundial de Boxeo de peso supergallo al vencer por nocaut técnico en el quinto asalto al hermosillense Jandell Caballero (10-1, 5 Ko’s). Oliva se levantó de una caída en el segundo round y respondió derribando al local en el quinto, obligando al réferi a detener la pelea.

Por su parte, Alexis 'Fuerte' González (13-0, 10 Ko’s) conquistó el título Fecombox del CMB superligero tras noquear en el segundo asalto a Jesús Quijada (16-7-2, 11 Ko’s) con un potente uppercut de derecha que lo dejó sin posibilidad de continuar.

