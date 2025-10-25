LAMP: Yaquis de Obregón arrolla a Tucson Baseball Team y se queda con la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón lograron ganar su segunda serie de la temporada en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), tras superar este sábado 25 de octubre 15-7 al Tucson Baseball Team, que, por problemas de visa, juega administrativamente como local en el inmueble de Cajeme.

Víctor Mendoza, que había tenido un lento arranque de campaña, fue la principal figura de la noche, al conectar un grand slam en la primera entrada y comandar la victoria de la Tribu. A la ofensiva, igualmente Riley Unroe tuvo una noche redonda de cuatro carreras producidas. Mientras que Allen Córdoba se fue de 4-2 con par de remolcadas.

uD83EuDEB6La Tribu amarra la serie en ObregónuD83CuDFF9

uD83DuDDE3Hoy Ganaron Los YaquisuD83CuDFF9#PuroYaquis pic.twitter.com/Q7uU4pSK8c — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) October 26, 2025

Por su parte, al cierre del mismo primer inning, Tucson anotó una con elevado del exjugador de Yaquis, José Carlos Ureña, y tres más con doblete de Alexis Wilson, que limpió las colchonetas llevándose a Jesús Fabela, Bobby Bradley y Ramón Mendoza.

A pesar de recibir siete carreras en cinco entradas completas, la victoria fue para el experimentado Orlando Lara. El inicialista de los de Arizona, Carlos Tavera, recibió siete anotaciones en cuatro entradas de trabajo, ponchó a cuatro y regaló tres bases, saliendo del encuentro sin decisión; la derrota se la apuntó Erick Preciado, que permitió cinco carreras en solo un tercio de trabajo.

Este domingo, Yaquis de Obregón intentará barrer al conjunto de Estados Unidos con Odrisamer Despaigne como el encargado de saltar a la lomita. Mientras que Thomas Dorminy será el inicialista del Tucson Baseball Team.

El compromiso está programado para comenzar a las 17:10 horas (tiempo de Sonora) en el Estadio Yaquis. Mientras que será transmitido por Megacable y también por la cuenta de YouTube de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

ChuletazouD83EuDD69



Jonrón de cuatro estaciones cortesía de Víctor Mendoza y los @yaquis_oficial ya tienen ventaja.



Juego en vivo por:



uD83DuDCFAMegaSports 2

uD83DuDCF2YouTube#LigaARCO? pic.twitter.com/OHXvWYHtTr — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 26, 2025

Más resultados

Venados 5-2 Tomateros

Naranjeros 2-6 Cañeros

Águilas 6-1 Algodoneros

Jaguares 6-12 Charros

Fuente: Tribuna del Yaqui