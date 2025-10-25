Lando Norris se 'roba' la clasificación; partirá desde la Pole Position en el GP de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Con un ritmo abrumador, Lando Norris se quedó con la pole position para el Gran Premio de la Ciudad de México; el piloto de McLaren superó de manera amplia a su más cercano perseguidor. Luego de su buen desempeño en las sesiones de entrenamientos, Ferrari siguió con su buen desempeño, ya que Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron en el segundo y tercer puesto; Max Verstappen quedó en el cuarto puesto y Oscar Piastri, líder del campeonato, partirá desde la octava posición.

El piloto inglés había estado ausente durante las primeras dos sesiones de entrenamiento en el fin de semana, hasta que en la tercera práctica demostró que tenía el ritmo para pelear por la primera posición. Norris superó a los dos pilotos de Ferrari, quienes habían sido los más constantes, al igual que Verstappen, pues el piloto de Red Bull comenzó a presentar problemas con el balance del auto en la zona más rápida del circuito.

Durante la primera ronda de la clasificación, los Racing Bulls sorprendieron con el ritmo, pues Isack Hadjar finalizó como líder de la sesión y su compañero, Liam Lawson, se ubicó dentro de los primeros 10. Ya en la Q2, las cosas regresaron a la normalidad, pues Norris finalizó en la primera posición, seguido por Lewis Hamilton y George Russell; el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri, estuvo cerca de quedar eliminado y no poder ingresar a la Q3.

En la parte final de la clasificación, los Ferrari dieron un golpe de autoridad, pues Charles Leclerc marcó un tiempo que lo posicionó como líder hasta los últimos segundos, cuando Norris se volvió a apoderar de la cima. Lando paró el cronómetro con un 1:15.586, conquistando su decimacuarta pole position en su carrera y su primera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El inicio del Gran Premio de la Ciudad de México podría ser determinante en la lucha por el Campeonato de Pilotos, pues es uno de los que tiene la primera curva más alejada. Los monoplazas llegan a más de 340 kilómetros por hora, lo que ha causado muchos accidentes en el Complejo Moisés Solana. Piastri, al partir en la zona media de la parrilla, podría quedar envuelto en un accidente y un DNF le abriría las puertas a Verstappen para que siga recortando puntos.

