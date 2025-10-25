Liga MX de luto: Muere Manuel Lapuente, histórico técnico multicampeón en el balompié mexicano

Ciudad de México.- El deporte mexicano y, sobre todo, el futbol azteca se encuentra de luto, pues uno de los estandartes del balompié nacional falleció a los 81 años de edad. El histórico exjugador y entrenador, Manuel Lapuente, falleció por complicaciones de salud, dejando su gran legado que consta de varios campeonatos en la Liga MX, además de ser el responsable del mayor éxito en la Selección Mexicana.

El encargado de dar a conocer tan lamentable noticia fue el comunicador Raúl Orvañanos; el también comentarista comunicó en su cuenta de X el fallecimiento de tan célebre personaje dentro de las canchas mexicanas. "Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente. Descansa, My Friend". Aunque se especula que una enfermedad crónica pudo ser la responsable, de momento, se desconocen las causas oficiales.

Descanse en paz Manuel Lapuente uD83DuDD4A?



Una leyenda del fútbol mexicano uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/e5pWrOnDDs — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) October 25, 2025

Lapuente nació el 15 de mayo de 1944 en Puebla de Zaragoza, Puebla; apenas a sus 20 años, Manuel comenzó su carrera dentro del futbol profesional. Sus primeros minutos los disputó con Rayados de Monterrey, seguido del Necaxa; sus mejores años los pasó con el Puebla, con quienes disputó seis temporadas, y luego llegó al Atlas, hasta su retiro como jugador. Con la Selección Mexicana, participó en los Juegos Panamericanos de 1967, donde consiguieron la presea de oro.

Su paso como jugador fue exitoso, aunque como entrenador, se posicionó como uno de los mejores en todo el balompié nacional. Consiguió cinco títulos de la Liga MX, comenzando con el Puebla en 1982, seguido por el Necaxa en un par de ocasiones y cerrando con las Águilas del América en el torneo Verano 2002. En total, alcanzó 12 títulos oficiales, en los cuales se incluyen varias Copas México y Campeón de Campeones.

La familia del futbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte.



Don Manuel Lapuente es y será una leyenda del futbol.



Descanse en paz. pic.twitter.com/Qyr8flx5Vb — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 25, 2025

El mejor punto de su carrera como entrenador llegó en 1999, cuando dirigía a la Selección Mexicana; Lapuente llevó al conjunto 'tricolor' a la Copa Confederaciones de ese año. México se consagró como el monarca de dicho torneo, venciendo a Brasil en la final en el Estadio Azteca.

Tras haber sido la influencia para una innumerable cantidad de técnicos, Manuel Lapuente recibió el reconocimiento de 'Leyenda', de parte de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX. Sus últimas apariciones en público fueron cuando participaba como analista en un programa deportivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui