Liga MX se mancha por violencia; aficionado de Chivas del Guadalajara fallece durante 'serenata'

Guadalajara, Jalisco.- De nueva cuenta, la violencia en la Liga MX terminó opacando las acciones dentro de las canchas del balompié mexicano; un menor de edad, seguidor de las Chivas del Guadalajara, falleció en una riña entre aficionados que daban una 'serenata' al equipo, previo al Clásico Tapatío. De manera extraoficial, se había dado a conocer que la pelea había sido entre seguidores del 'Rebaño', lo cual fue desmentido por una de las porras del equipo.

Las Chivas son uno de los equipos que, de manera lamentable, se han visto marcados por actos violentos en los últimos meses; durante las primeras jornadas del Apertura 2025, se tuvo una fatídica jornada que albergó varios actos violentos en diferentes recintos, incluyendo el Estadio Akron. En dicha pelea, el hermano del futbolista, Ángel Saldívar, fue el más afectado, ya que terminó con la nariz rota.

Como se ha vuelto una tradición, antes de cada encuentro importante, los aficionados de un equipo se reunieron para mostrar su apoyo al club, siendo este el escenario en el que se tuvo la desgracia en las calles de Guadalajara, Jalisco. Aunque no hay información oficial por parte de las autoridades, varios testigos refieren que un grupo de seguidores de Chivas se retiraba del lugar cuando fueron interceptados por seguidores del Atlas y, luego de una feroz pelea, resultó un joven muerto.

Se enluta el #ClásicoTapatío previo al partido entre @Chivas y @AtlasFC. Aficionados del #Rebaño fueron a llevar serenata a su equipo la noche de ayer al #Westin y barristas #Rojinegros cazaron a los chivistas, en Av M Otero y Granada en #Zapopan, navajearon a tres, falleció Lalo

Los testigos relataron que José Eduardo, de 16 años, fue agredido en repetidas ocasiones con una navaja, antes de ser dejado en medio de la calle, donde terminó perdiendo la vida; inicialmente, se manejó que la agresión había sido suscitada entre los seguidores de las Chivas, lo que fue desmentido en las redes sociales de 'La Irreverente', que es la barra más numerosa de las Chivas del Guadalajara.

Exhortamos a toda la afición que acuda al Estadio Akron, tanto de Chivas como del Atlas, que lo hagan de manera tranquila, sin importar la playera que usemos. No caigamos en provocaciones, pero sobre todo, no provoquemos".

Ninguno de los equipos emitió comunicado alguno, lamentando lo ocurrido; solamente la cuenta oficial del Estadio Akron en X anunció que se implementaría un operativo especial para garantizar el bienestar de todos los aficionados que se den cita en la casa del 'Rebaño Sagrado'.

Así será el protocolo de seguridad que preparamos para este partido

