"Lo odiaba": Bryce Harper arremete contra el presidente de los Philadelphia Phillies en MLB

Ciudad de México.- Aires de cambio parecen soplar en la MLB, pues uno de los jugadores más codiciados en los últimos años se encuentra en una aparente disputa contra su organización. Bryce Harper, quien ha sido un jugador estrella para los Philadelphia Phillies en los últimos años, arremetió contra el presidente del club, luego de unas desafortunadas declaraciones cuando finalizó su participación en los playoffs de MLB.

El presidente de los Phillies, Dave Dombrowski, ofreció una conferencia de prensa cuando el equipo quedó eliminado a manos de Los Angeles Dodgers durante la Serie Divisional de la Liga Nacional. En dicho espacio, el empresario fue cuestionado sobre Harper, a lo que contestó que lo considera como un jugador de calidad, aunque cuestionó si volverá a estar dentro de la élite o su nivel seguirá bajando de manera apresurada.

Luego de las desafortunadas declaraciones, el jugador fue contactado por el portal The Athletic para conocer su postura ante lo comentado por el presidente del equipo; Bryce Harper dijo sentirse frustrado, pues considera que desde su llegada a Philadelphia, lo ha dado todo por el equipo. "¿Ahora hay rumores de traspaso? Hice todo lo posible para evitar esto. Era todo lo que escuchaba con los Washington Nationals. Lo odiaba. Me hace sentir incómodo".

“I have given my all to Philly from the start,” Harper told @TheAthleticMLB on Saturday. “Now there is trade talk? I made every effort to avoid this. It’s all I heard in D.C. (with the Nationals). I hated it. It makes me feel uncomfortable.” pic.twitter.com/eEBWP45EBM — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) October 25, 2025

Visiblemente molesto, Bryce comentó que es decepcionante que se cuestione su aporte al club, pues ha tenido que cambiar de posición para darle cabida a otros elementos y también disputó algunos encuentros con una lesión para no abandonar al equipo. "Desde cambiar de posición hasta regresar antes de tiempo de una lesión, siempre he mostrado total compromiso con mi equipo. Y aun así, siguen los rumores de traspaso".

Ahora, los medios especializados consideran que los Phillies podrían considerar desprenderse de una de las estrellas del equipo. Bryce Harper aún tiene un contrato de seis años por delante con Philadelphia y lo que complicaría su salida de dicho equipo es su cláusula de no intercambio.

Phillies star Bryce Harper 'hurt' by trade speculation after Dave Dombrowski's comments https://t.co/CTPq80jdqk — The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) October 25, 2025

Dombrowski comentó en días posteriores que el club no buscaría finiquitar el contrato con Harper, aunque los comentarios realizados, sin duda, lastimaron la relación entre el equipo y el jugador.

Fuente: Tribuna del Yaqui