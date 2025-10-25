Los Águilas de Mexicali superan a los Algodoneros y vuelan alto en Guasave

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali siguen en ascenso en la Liga Arco Mexicana del Pacífico; este sábado 25 de octubre se llevaron la victoria por marcador de 5 carreras a 1 sobre Algodoneros en Guasave y con ello lograron asegurar la serie.

Por segundo día consecutivo, el conjunto cachanilla anotó en los primeros capítulos. Cade Gotta inició la fiesta al conectar doblete al jardín izquierdo al primer lanzamiento que recibió, mientras que Yadiel Hernández, con batazo a los jardines, mandaría a Gotta a tierra prometida.



Mientras el pitcher abridor emplumado Jason Blanchard colgaba el ceros, Mexicali anotó la segunda del juego en la quinta entrada con otra vez batazo productor de Yadiel Hernández. Algodoneros de Guasave se hizo presente en el marcador en el cierre de la quinta ronda; ya con dos outs, Jorge Flores conectó triple por el jardín derecho y con sencillo de Jared Carr rompió el cero.

Los Águilas de Mexicali agregaron tres carreras en la novena entrada, con imparables productores de Norberto Obeso, Yadir Drake y el emergente Ángel Camacho, para así poner la pizarra final 5-1 y silenciar a la afición de Guasave.



Las primeras dos carreras de los Águilas fueron anotadas por Cade Gotta y Norberto Obeso, quienes siguen una racha de 10 juegos llegando a las almohadillas, mientras que el pitcheo cachanilla lanzó 18 episodios, hasta que Algodoneros atacó en la quinta.



Con este triunfo, los 'Caballeros' llegan a su segunda serie ganada de manera consecutiva al ganar la anterior frente a los campeones Charros de Jalisco en el Nido de los Águilas y se encuentran a una victoria de saltar a la cima de la tabla general.

La victoria fue para Ernesto Zaragoza (1-0), mientras que Ariel Gracia (0-1) se llevó el descalabro. La serie termina este domingo con el duelo de lanzadores entre Víctor Juárez por los visitantes y Julio Robaina por Algodoneros de Guasave.

Otros resultados

Yaquis 15-7 Tucson

Venados 5-2 Tomateros

Águilas 5-1 Algodoneros

Charros 12-6 Jaguares

Fuente: Tribuna del Yaqui