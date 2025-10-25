Naranjeros de Hermosillo cae ante Cañeros y la serie se empareja en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con un marcador a favor de 2-0 y a tan solo seis outs de la victoria, el relevo de Naranjeros falló y los Cañeros se quedaron con la victoria 6-2 para así emparejar a una victoria la serie que se disputa en el Chevron Park de Los Mochis.

Fue un gran duelo de pitcheo entre los hermosillenses José Samayoa por Naranjeros y Luis Fernando Miranda por Cañeros. Ambos serpentineros lograron mantener a raya a las ofensivas durante las primeras cinco entradas.

¡¡OTRA VEZ AGUSTÍN MURILLO!! uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25



Ante la amenaza de Cañeros, el 'Guty' le robó el inatrapable a Juan Uriarte con esta enoooorme jugada. pic.twitter.com/Qyewl2Rvdh — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 26, 2025

En la apertura de la sexta los de la capital de Sonora se colocaron al frente en la pizarra; El 'Guty' se embasó en error del inicialista de los verdes, avanzando hasta segunda base; posteriormente, Reivaj García tocó la bola y, en error del tercera Rodolfo Amador, aprovechó el experimentado Murillo para anotar la carrera que rompió el cero. Después, Gabriel Gutiérrez, con elevado de sacrificio al jardín derecho, remolcó a Reivaj, colocando la pizarra 2-0.

Cañeros respondió en la octava ante los lanzamientos del relevista Luis Márquez cuando, con las bases llenas, Yasmany Tomás impulsó en bola ocupada a Dayson Croes y en balk de Márquez anotó Isaac Rodríguez para igualar las acciones, mientras que el pelotero del momento, Asael Sánchez, con doblete terminaría por definir el marcador.

Al final, José Samayoa tuvo salida de calidad al lanzar seis entradas en blanco, permitió tres sencillos y ponchó a cinco rivales dejando el juego ganado, fue relevado por Augusto Mendieta, Ozzie Méndez y Luis Márquez, quien terminó por llevarse el descalabro.

Le dan la vuelta y gananuD83DuDE0E



Los @verdesxsiempre aprovecharon la octava entrada para armar jugoso rally y empatar la serie.



PG Colten Davis

PP Luis Márquez



Presentado por: @PinturasComex #LigaARCO? pic.twitter.com/ZaSsMbWg4I — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 26, 2025

Este domingo 26 de octubre concluye la serie con el tercer encuentro a partir de las 17:00 horas (tiempo local) con el duelo monticular entre Wilmer Ríos por Naranjeros y Darel Torres. Cabe destacar que ambas novenas comparten la cima de la tabla general de la Liga Arco, con una marca de siete victorias y tres descalabros.

Otros resultados

Yaquis 15-7 Tucson

Venados 5-2 Tomateros

Águilas 5-1 Algodoneros

Charros 12-6 Jaguares

Fuente: Tribuna del Yaqui