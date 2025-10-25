No solo es Raphinha; Barcelona pierde a otro titular previo al Clásico Español contra el Real Madrid

Ciudad de México.- Conforme avanzan las horas y se acerca la hora del silbatazo inicial para el primer Clásico Español de la temporada, el panorama se complica para el Barcelona; además de Raphinha, el equipo catalán no contará con otro de sus elementos clave. El Barça se enfrentará al Real Madrid, poniendo en juego la primera posición de LaLiga en una de las rivalidades más importantes en el balompié mundial.

El Barcelona comenzó con sus numerosas bajas desde hace unas semanas, pues durante la fecha FIFA, se informó que Robert Lewandowski estaría fuera de las canchas de manera indefinida, debido a una fuerte molestia muscular de consideración. El delantero se lesionó cuando disputaba las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Polonia, causando que se perdiera el segundo compromiso internacional.

Apenas ayer, se informó que tampoco podrían usar a Raphinha, quien se resintió de una lesión que arrastra desde hace un par de semanas; el mediocampista no estuvo presente en el duelo de la Champions League contra el Olympiacos, para darle descanso y que pudiera completar la recuperación. El delantero resintió su problema en el último entrenamiento previo al partido contra el Real Madrid, por lo que decidieron no incluirlo en la convocatoria.

#Deportes | Barcelona sufre dura baja por lesión; Raphinha no estará para enfrentar al Real Madrid uD83EuDD15?https://t.co/jZEmubvC4k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Ya con el equipo en Madrid, España, se informó que otro de sus elementos no está en condiciones de jugar, aunque aún se evalúa el hecho de utilizarlo como cambio, debido a las numerosas bajas. El lateral izquierdo Jules Koundé pudiera no ver actividad en la cancha del Santiago Bernabéu.

El francés se ausentó en un par de entrenamientos posteriores al partido en la Liga de Campeones de la UEFA por razones no especificadas, aunque algunos medios aseguraron que se trata de una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. Marcus Sorg, entrenador asistente, informó que el futbolista se reintegró a las prácticas del sábado, aunque no será hasta los últimos instantes del encuentro, que decidirán si se utilizará o no.

Jules Kounde trained with the group! uD83DuDE01 pic.twitter.com/YNDpUjGCcy — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2025

Marcus Sorg será el encargado de dirigir al Barcelona en el duelo contra el Real Madrid, debido a que Hansi Flick tiene que cumplir un partido de suspensión, luego de ser expulsado en la jornada anterior de LaLiga contra el Girona.

#Deportes | Barcelona se queda sin entrenador para enfrentar al Real Madrid; Hansi Flick fue sancionado por LaLiga ??https://t.co/ycZhtP00eJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui