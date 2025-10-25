Tigres vence a los Xolos de Tijuana; André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán se visten de héroes

Monterrey, Nuevo León.- Con la localía a su favor, los Tigres de la UANL vencieron a los Xolos de Tijuana con marcador de dos anotaciones por cero; André-Pierre Gignac fue el autor del primer gol y Nahuel Guzmán también fue un factor clave para que se consumara la victoria. El equipo regiomontano no pierde un encuentro de la Liga MX desde el 16 de agosto, cuando cayeron en la jornada cinco ante las Águilas del América.

Justo unos minutos antes de que comenzara el encuentro, se dio a conocer la noticia sobre el sensible fallecimiento del exjugador y entrenador, Manuel Lapuente. Ambos equipos saltaron a la cancha del Estadio Universitario de la UANL y guardaron un minuto de silencio antes de iniciar el encuentro; Lapuente trascendió a los 81 años de edad, dejando un legado que sobrepasa 15 títulos oficiales con distintos equipos de la Liga MX.

Desde el inicio del compromiso, se tuvo un partido trabado en la parte media del campo; el primer tiempo finalizó sin anotaciones, con escasas oportunidades para gol, aunque siendo dominados por parte de los regiomontanos. En apenas cuatro minutos transcurridos de la parte complementaria, el VAR le otorgó la pena máxima al equipo fronterizo, aunque Nahuel Guzmán tapó el cobro, preservando el empate dentro del marcador.

Luego de algunos ajustes en las alineaciones, Tigres comenzó a presionar en la salida de los Xolos, lo que terminó por causar la primera anotación del encuentro. Gignac aprovechó un error en la defensa de Tijuana para robar el balón y, luego de quitarse a un rival, terminó metiendo un tiro cruzado que terminó al fondo de la red; con esta anotación, André-Pierre Gignac rompió una sequía de 78 días sin gol.

En el minuto 74, un contraataque mortal terminó por sentenciar el rumbo del encuentro; Juan Francisco Brunetta arrancó en carrera contra dos defensivos de Tijuana y, a base de pura velocidad, se logró perfilar de frente a la portería. Luego de que le cerrara otro rival, Brunetta lanzó el pase a Ángel Correa, quien venía cerrando por abajo y, sin arquero, firmó el segundo gol del partido.

Con esta victoria, los Tigres de la UANL empataron en unidades a los Diablos del Toluca, aunque por diferencia de gol, el equipo mexiquense preserva la primera posición, además de tener un duelo pendiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui