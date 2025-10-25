Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers; donde ver EN VIVO a Kirk en el juego 2 de la Serie Mundial

Toronto, Canada.- Luego del gran despliegue ofensivo en el primer compromiso en el 'Clásico de Otoño' del 2025, los Toronto Blue Jays buscarán repetir la dosis y anotarse su segundo triunfo sobre Los Angeles Dodgers. El equipo canadiense tuvo un arranque explosivo y finalizaron el primer juego de la Serie Mundial con un abultado marcador que tomó por sorpresa a los actuales campeones de la MLB.

Al haber resultado con un mejor récord en la temporada regular, la serie comenzó en el Rogers Centre, casa de los Blue Jays; el duelo monticular vaticinaba un marcador apretado, pero un rally mortal en el sexto capítulo le otorgó la victoria a Toronto. El dominicano Seranthony Domínguez se anotó su segundo triunfo de la postemporada, luego de retirar una entrada sin recibir daño, mientras que el descalabro cayó para Blake Snell.

Los Dodgers fueron los primeros que se hicieron presentes en el marcador; Kike Hernández impulsó una carrera con sencillo a los jardines y Will Smith trajo una más al pentágono con una línea a la pradera derecha. Daulton Varsho empató el encuentro en el cuarto rollo con un cuadrangular y la pizarra se rompió en el sexto inning, donde se anotaron nueve carreras para los locales; Addison Barger conectó un grand slam y Alejandro Kirk se anotó un vuelacercas de tres anotaciones.

Para el segundo compromiso de la Serie Mundial, los Blue Jays eligieron como abridor a Kevin Gausman, quien marcha con marca de dos victorias y el mismo número de derrotas en la actual postemporada. Los Dodgers tendrán de inicialista a Yoshinobu Yamamoto, quien viene de lanzar partido completo contra los Milwaukee Brewers, permitiendo tres imparables y una carrera limpia; ninguno de los dos lanzadores enfrentó al equipo contrario durante la temporada regular.

Horarios para el juego 2 de la Serie Mundial 2025 de MLB

Estadio: Rogers Centre, Toronto, Canadá

Fecha: Sábado, 25 de octubre

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/FOX/Imagen TV/Caliente TV/Disney+

El receptor azteca, Alejandro Kirk, tuvo una actuación que le permitió romper un sinfín de récords establecidos en los 'Clásicos de Otoño'; el tijuanense se convirtió en el primer catcher nacido en México en disputar y conectar un cuadrangular durante la Serie Mundial, además de no haber sido retirado en sus cuatro turnos.

MLB HISTORY FOR CAPTAIN KIRK!



uD83CuDDF2uD83CuDDFD Kirky is the FIRST Mexican-born player to hit a homer in the #WorldSeries pic.twitter.com/gHAwe2aUqz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui