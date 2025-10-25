Yamamoto brilla en la lomita y los campeones despiertan para emparejar la Serie Mundial

Toronto, Canadá.- Yoshinobu Yamamoto fue el antídoto que necesitaban los Dodgers para frenar la ofensiva de Blue Jays, pues este sábado, el nipón brilló en la lomita y comandó la victoria de su equipo 5-1. Con este resultado, la Serie Mundial se empareja a una victoria por equipo y se trasladan ahora las acciones a Los Ángeles este lunes, martes y miércoles.

El cero en la pizarra se rompió desde el primer episodio, cuando Will Smith conectó sencillo con rodado a jardinero central, llevando a Freddie Freeman a la caja registradora. La respuesta fue inmediata para los locales, cortesía del mexicano Alejandro Kirk, que con elevado de sacrificio puso el empate.

Con este batazo, el de Tijuana llegó a 10 carreras producidas en postemporada, convirténdose en el pelotero tricolor con más remolcadas en unos playoffs de las Grandes Ligas.

En la séptima, Will Smith y Max Muncy conectaron cuadrangular en solitario, para darle la ventaja una vez más a los Dodgers. A su vez, en la octava, nuevamente el receptor de los actuales campeones con batazo definió el marcador 5-1.

Además de la explosiva noche de Smith con tres carreras producidas, Yamamoto fue otra de las figuras del encuentro, ya que el japonés lució intratable en la lomita, al lanzar nueve entradas completas de solamente cuatro imparables, ocho 'chocolates' y una carrera producida, sellando con esto una de sus mejores presentaciones en la postemporada de la MLB.

Después de un compromiso de tres imparables contra Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que fue el primer juego completo de postemporada desde 2017, el inicialista de Dodgers retiró a sus últimos 20 bateadores en el primer juego completo desde Johnny Cueto de Kansas City contra los New York Mets.

Lo de Yamamoto es para llamar la atención, ya que ningún lanzador había lanzado juegos completos consecutivos en la postemporada desde el as de Arizona Curt Schilling, quien tiró tres seguidos en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2001 y la Serie de Campeonato del viejo circuito.

WILL SMITH TO THE SECOND DECK FOR THE LEAD! #WORLDSERIES pic.twitter.com/OWLcufkPmi — MLB (@MLB) October 26, 2025

Para el miércoles, el lanzador derecho de los Blue Jays, Max Scherzer, se enfrenta al inicialista de los Dodgers, Tyler Glasnow, en lo que se espera sea un gran choque de pelota desde la casa de los actuales campeones de la Serie Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui