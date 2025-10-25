Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team; donde ver EN VIVO a 'La Tribu' en la LAMP 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón buscan asegurar lo que sería su segunda serie en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; 'La Tribu' intentará repetir la dosis sobre el Tucson Baseball Team y quedarse con el triunfo por día consecutivo. Dichos compromisos se están desarrollando en el Estadio Yaquis, aunque el equipo de Tucson funge como local administrativo.

Yaquis logró vencer a Tucson en el primero de la serie, con marcador de cinco carreras por una; Felipe González se terminó quedando con la victoria, luego de lanzar cinco entradas completas, en las cuales le conectaron dos imparables y admitió una carrera, además de recetar cinco ponches. A la ofensiva, resaltó Allen Córdoba, pues conectó tres imparables, además de producir una carrera y anotar dos rayitas, seguido por Riley Unroe y Sebastián Elizalde.

Con esta victoria para 'La Tribu', queda con marca de cinco victorias por cuatro derrotas, lo que lo ubica en la sexta posición, aunque empatado con otros cuatro equipos. Naranjeros de Hermosillo es el líder total, con siete triunfos y dos derrotas, seguido de Cañeros de Los Mochis; el Tucson Baseball Team quedó en la octava posición, con foja de cuatro ganados y cinco descalabros, solo superando a Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán.

La novena cajemense tendrá por inicialista a Orlando Lara, quien tendrá su segunda aparición de la temporada; el veterano ya cuenta con una victoria, al haber lanzado cinco entradas en blanco contra Venados, recetando cuatro ponches. El Tucson Baseball Team eligió a Carlos Tavera para abrir el encuentro; el derecho lanzó contra Naranjeros y, a pesar de su buena labor, salió sin decisión, luego de cinco entradas lanzadas.

Horarios para el juego 2 entre Yaquis de Obregón vs. Tucson Baseball Team

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Sábado 25 de octubre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

Las alarmas se encendieron para Yaquis en la novena entrada del primer juego, luego de que Samuel Zazueta tuviera que salir del encuentro por una aparente lesión; el zurdo apenas pudo realizar dos lanzamientos. El Club Yaquis aún no ha dado actualizaciones sobre el estado del cerrador, por lo que se desconoce si estará disponible para el resto de la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui