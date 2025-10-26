César Montes se viste de héroe; el soronense anota gol y mantiene al Lokomotiv como líder en la Premier

Ciudad de México.- A pesar de ser defensa, el jugador mexicano, César Montes, se vistió de héroe y marcó un gol con el que el Lokomotiv consiguió permanecer en el liderato de la Liga Premier de Rusia, luego de 13 jornadas en la temporada. El equipo de la capital rusa se enfrentó al FC Akron Tolyatti, quienes se ubican en el puesto 12, cosechando solo dos triunfos, por seis empates y cinco derrotas.

El hermosillense convirtió su primera anotación desde que llegó a la Liga de Rusia en la temporada anterior, inaugurando sus números como goleador con el equipo. El 'Cachorro' ya tiene un tanto en encuentros oficiales, aunque lo hizo en la temporada anterior en la Copa de Rusia, cuando marcó en par de ocasiones, una ante el Khimki y otra anotación más ante el Dinamo de Moscú, durante dicha competencia.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD GOL DE CESAR MONTES EN SU DEBUT CON EL LOKOMOTIV MOSCU! uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83EuDD2F



pic.twitter.com/p982X43rwK — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) September 19, 2024

El defensa sonorense ha sido uno de los elementos más constantes dentro del cuadro titular y en este compromiso no fue la excepción. Gilson Montes se encargó de adelantar al Akron en el marcador, con un gol en el minuto 42, quedándose con la ventaja en el descanso.

El Lokomotiv hizo un par de ajustes para la segunda mitad y comenzaron generando varias oportunidades, hasta que el 'Cachorro' concretó el empate. César Montes anotó su gol en el minuto 67 y sirvió para igualar los cartones en la pizarra, siendo la última anotación en el compromiso.

uD83DuDEA8uD83CuDDF7uD83CuDDFA PRIMER GOL DE CESAR MONTES ESTA TEMPORADA CON EL LOKOMOTIV MOSCU!



pic.twitter.com/hKITIxeRB8 — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) October 26, 2025

César Montes rompió una sequía de gol que prevalecía desde mediados de junio; el defensa formó parte de la Selección Mexicana durante la Copa de Oro y se anotó un doblete cuando se enfrentaron contra Surinam. En ese encuentro, el defensivo fue uno de los jugadores más destacados del partido y terminó siendo parte esencial para que el conjunto 'tricolor' se quedara con el título de dicho certamen.

A nivel de clubes, César Montes llevaba sin marcar en una liga oficial desde que defendía los colores del RCD Espanyol, en la temporada 2022-2023 de LaLiga. El 'Cachorro' había marcado su último tanto el 28 de mayo del 2023, cuando su equipo empató a dos goles contra el Valencia.

César Montes ha crecido su nivel conforme avanza su estadía en el futbol europeo, pues ahora forma parte clave para el Lokomotiv, quien es uno de los favoritos para llevarse el título de la Liga Premier de Rusia en esta temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui