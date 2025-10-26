Chivas aplasta al Atlas en el Clásico Tapatío; 'Hormiga' González pone al 'Rebaño' a soñar con Liguilla

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas del Guadalajara regresaron a la senda del triunfo, luego del tropezón a media semana contra los Gallos Blancos del Querétaro; el 'Rebaño Sagrado' aplastó con marcador de cuatro goles por uno al Atlas. La estrella del Clásico Tapatío fue Armando 'Hormiga' González, luego de que se anotó un 'hat trick' y se metió de lleno a la pelea por el campeonato individual de goleo en el Apertura 2025.

Un ambiente de incertidumbre imperaba en las gradas del Estadio Akron, luego de que un aficionado de Chivas falleciera durante la noche del viernes 24 de octubre, cuando venían de ofrecer una 'serenata', previo a la nueva edición de la rivalidad. El seguidor al 'Rebaño' era un menor de edad, que fue apuñalado, en causas inciertas; por suerte, el encuentro se desempeñó sin incidentes violentos entre las dos aficiones rivales.

La 'Hormiga' comenzó el show desde los primeros instantes del encuentro; González inauguró el marcador desde el minuto 7, cuando apareció solo, cerrando en el segundo poste y con un cabezazo, comenzó lo que terminaría en goleada para los 'Zorros'. Antes de la media hora de juego, Luis Romo aprovechó un rebote que no pudo ser rechazado por el Atlas y marcó la segunda anotación de la noche para Chivas.

#Deportes | Liga MX se mancha por violencia: Fallece aficionado de Chivas de Guadalajara durante serenata ??uD83DuDEA8https://t.co/rBiBxiyrJd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Tan solo un minuto después, Armando González marcó su segundo tanto de la noche; un defensivo de los 'rojinegros' intentó rechazar el esférico, pero estrelló la pelota en el travesaño de la propia puerta. La 'Hormiga' aprovechó el error y convirtió su segunda anotación del encuentro. Con un tranquilo 3-0, los equipos se fueron a los vestuarios en el medio tiempo.

Armando González puso broche de oro a su actuación en el Estadio Akron, cuando corría el minuto 50; el joven delantero tuvo un mano a mano contra el arquero rival, Camilo Vargas, a quien terminó venciendo y marcó la cuarta anotación. La 'Hormiga' se anotó el primer triplete desde que participa en la categoría máxima del balompié mexicano. Mateo García se encargó de descontar la diferencia en el marcador.

Aquí está su tercero de lanoche, es el séptimo jugador de @Chivas que le marca triplete al Atlas, el anterior fue Alexis Vega en Clausura 2019.#LaLigaDeLaAfición ? | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/cQZKdEMu4e — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Armando González se metió de lleno a la lucha por el título de goleador, pues con su gran actuación, llegó a 10 anotaciones en el torneo. La 'Hormiga' se encuentra en la primera posición, empatado con Paulinho, aunque Diablos del Toluca aún tiene pendiente su partido de la jornada 15.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD EL MEXICANO, ARMANDO 'HORMIGA' GONZÁLEZ, LIDERA LA TABLA DE GOLEO DE LA @LigaBBVAMX CON 10 GOLES uD83EuDD2F pic.twitter.com/audPQdzxeX — CHIVAS (@Chivas) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui