Corredor novato de los Giants sufre escalofriante lesión y se pierde la temporada NFL

Filadelfia, Estados Unidos.- Mal y de malas, los New Giants recibieron un duro golpe este domingo, tras sufrir la pérdida de una de sus piezas claves en la ofensiva, el corredor novato Cam Skattebo, quien sufrió una terrible lesión de tobillo que probablemente lo dejará fuera por lo que resta de la campaña 2025 de la NFL.

Skattebo sufrió una dislocación en el tobillo derecho que podría costarle el resto de la temporada, durante los primeros minutos de la derrota de los Giants por 38-20 ante los Philadelphia Eagles el domingo. Los Giants dijeron que Skattebo se sometería a una cirugía el domingo por la noche en un hospital del área.

Not Cam Skattebo man. Praying for him.pic.twitter.com/skdaq6Pmk4 — Barstool Sports (@barstoolsports) October 26, 2025

El jugador de 23 años fue llevado al hospital para su evaluación después de recibir un fuerte golpe por el medio del campo, en un intento de pase durante el segundo cuarto. El pie de Skattebo parecía estar doblado en una dirección antinatural mientras los jugadores de los Giants y los Eagles se acurrucaban a su alrededor hasta que pudo ser ayudado a salir del campo.

El también novato Jaxson Dart corrió hacia Skattebo cuando el destacado corredor estaba a punto de ser sacado del campo y le dio un pequeño cabezazo a su compañero de los Giants.

Dart y Skettebo tienen una buena relación en el equipo

El golpe característico unió a los dos novatos, y Dart no estaba dispuesto a dejar pasar el momento, especialmente porque podría ser el último en mucho tiempo. "Ese es mi chico, hombre", dijo Dart. "Eso apesta. Es la peor parte del juego".

"Me siento absolutamente terrible por el joven", dijo el entrenador de los Giants, Brian Daboll. "Se veía mal. Lo sientes por cualquiera que caiga y tenga una lesión realmente grave. Sé que los jugadores sienten lo mismo por Skatt".

Sus compañeros solicitan ayuda después de la lesión

Skattebo fue el líder corredor de Nueva York esta temporada después de que Tyrone Tracy Jr. sufriera una lesión a principios de temporada. Skattebo tuvo tres touchdowns terrestres contra los Eagles a principios de este mes y atrapó un pase de touchdown de 18 yardas de Dart al principio del juego del domingo.

Fuente: Tribuna del Yaquis