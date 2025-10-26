Duro golpe a Lakers, Doncic se lesiona y estará fuera por al menos una semana

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Lakers consiguieron su primera victoria de la temporada 2025-26 de la NBA el pasado viernes, tras imponerse por 128-110 a los Minnesota Timberwolves; pero la victoria quedó empañada al darse a conocer que su estelar jugador Luka Doncic estará fuera de acción durante al menos una semana debido a un esguince en el dedo de la mano izquierda y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda.

El jugador esloveno había tenido un comienzo espectacular de temporada con juegos consecutivos de 40 puntos para los Lakers, que juegan en Sacramento el domingo por la noche. Será reevaluado en aproximadamente una semana, dijo el equipo.

El esloveno recibe un golpe de DiVicenzo de los TWolves

Doncic anotó 43 puntos en la derrota de los Lakers ante Golden State en la noche inaugural, y acumuló 49 puntos en una victoria sobre Minnesota el viernes por la noche. A pesar de continuar en el partido contra los Timberwolves, los médicos recomendaron reposo y seguimiento para evitar complicaciones a largo plazo.

Por el momento, Doncic estará fuera de las canchas por al menos una semana. En dicho, periodo, será sometido a varios exámenes para determinar el grado de su evolución y saber cuándo podrá regresar a las duelas. El cuerpo médico de los Lakers ha enfatizado la importancia de una recuperación completa para evitar una posible recaída del esloveno.

La lesión de Doncic se suma a las malas noticias para la quinteta californiana, ya que tampoco cuentan con LeBron James, quien estará fuera de juego hasta al menos mediados de noviembre debido a la ciática.

LeBron no ha podido jugar por una lesión en la ciática

La probable ausencia de una semana de Doncic llega en un momento inoportuno para Los Ángeles, que tiene seis juegos en los próximos nueve días. Los Lakers tendrán que apoyarse en gran medida en Austin Reaves, quien ha anotado 51 puntos en sus primeros dos juegos sustituyendo a James.

Si en esta semana Luka logra recuperarse, podría regresar para el duelo contra Miami Heat el domingo 2 de noviembre o ante Portland Trail Blazers el lunes 3 del mismo mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui