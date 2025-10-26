Encienden alarmas en Chivas; Diego Campillo sufre fractura y se perderá el resto del Apertura 2025

Guadalajara, Jalisco.- Aunque lograron una contundente victoria sobre el Atlas en el Clásico Tapatío, las Chivas del Guadalajara tienen sensaciones no muy buenas, pues uno de sus elementos jóvenes no volverá a las canchas hasta el 2026. Diego Campillo tuvo que salir en camilla en el último partido del 'Rebaño' y se perderá el resto del Apertura 2025, así como la Liguilla, debido a una fractura que tendrá que ser tratada en el quirófano.

Las Chivas del Guadalajara vencieron por goleada a su mayor rival jalisciense, además de que Armando González se metió de lleno en la contienda por el campeonato de goleo de la Liga MX, empatando con 10 tantos a Paulinho de los Diablos del Toluca. La 'Hormiga' marcó el primer triplete en su carrera como profesional y fue la pieza clave para el triunfo del 'Rebaño Sagrado', que se colocó en la sexta posición de la tabla.

El jugador se fracturó en una de las últimas jugadas del encuentro; el 'Dinosaurio' trataba de evitar un disparo a puerta del Atlas, cuando cayó al piso y comenzó a externar un dolor intenso en su pie izquierdo. Campillo intentó reincorporarse, pero al no poder apoyar la pierna, se dejó caer al césped de nueva cuenta y fue sacado en el llamado 'Carrito de las desgracias', mientras transcurrían los últimos segundos del partido.

El dinosaurio antiguo sigue presente...uD83EuDD96 @Chivas



La jugada donde Diego Campillo se lesiona. pic.twitter.com/VQwZSj0hNJ — RebañoGirlsuD83CuDF99? (@Rebanogirlspod) October 26, 2025

Luego del silbatazo final, se supo que el jugador fue trasladado a una clínica para realizarle los estudios pertinentes y conocer la gravedad de la lesión. Aunque el equipo no ha confirmado la información, algunos medios aseguran que Diego presentó una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que lo dejará fuera de actividades por más de tres meses, lo que pondría en duda su disponibilidad para el inicio del Clausura 2026.

MALAS NOTICIAS



Diego Campillo se fracturó el quinto metatarsiano.



Lo operan este lunes y por lo menos estará fuera 3 meses.



Se acabó el torneo para el defensor. pic.twitter.com/hQ185hEVTD — Iván “Pollo” Elizondo (@LopezElizondo11) October 26, 2025

Esta será una dura baja para las Chivas, ya que Diego Campillo se había establecido dentro de los elementos de confianza para el entrenador del equipo, Gabriel Milito. El zaguero de 24 años había tenido participación en las 14 jornadas que se han disputado en el actual torneo, sumando más de mil minutos en cancha y, en nueve compromisos, disputó el partido completo.

Fuente: Tribuna del Yaqui