Fallece aficionado de Cruz Azul tras ser detenido por elementos de seguridad de la UNAM

Ciudad de México.- El partido entre Cruz Azul y Monterrey, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, murió al término del compromiso en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. En redes sociales trascendió que el aficionado cruzazulino fue detenido por elementos de seguridad de la UNAM, quienes lo subieron a una camioneta y minutos después terminó por perder la vida.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hoy occiso fue identificado como Rodrigo Mondragón. Derivado del hecho, Protección Civil de la UNAM emitió un comunicado y señaló que personal de seguridad estaba retirando a las personas del estadio, cuando un hombre en presunto estado de ebriedad agredió verbal y físicamente a los integrantes de las fuerzas del orden.

Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, perdió la vida tras ser presuntamente golpeado por elementos de seguridad de la UNAM dentro del estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario.

Familiares y amigos exigen una investigación a fondo y justicia para Rodrigo

Tras ser sometido, el personal de seguridad iba a entregarlo a las autoridades correspondientes. Según la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el individuo en cuestión sufrió un desvanecimiento y fue en ese momento cuando se dio aviso a los servicios médicos que estaban en el recinto universitario.

La noche del sábado 25 de octubre, al concluir el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, durante las labores de desalojo de los estacionamientos del recinto, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y físicamente al personal de seguridad que se encontraba realizando su trabajo".

El individuo fue controlado por los elementos de seguridad y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, durante su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de los servicios médicos y paramédicos del lugar", se puede leer en el comunicado.

Detienen a cuatro presuntos involucrados

Además se informó que se solicitó el apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para que se incidente las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades. Por su parte, el periodista Carlos Jiménez reportó que la SSC detuvo a cuatro personas involucradas en la muerte de Rodrigo Mondragón.

Agentes de @SSC_CDMX detuvieron a estos 4.@FiscaliaCDMX indaga

