La afición no olvida; abuchean a Liam Lawson en GP de la Ciudad de México tras críticas a 'Checo' Pérez

Ciudad de México.- No todo fue fiesta y buenas vibras en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues la afición azteca demostró que tiene buena memoria y dio una recibida dura a uno de los pilotos de la Fórmula 1. El conductor de los Racing Bulls, Liam Lawson, fue abucheado durante la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México, tras los comentarios realizados contra Sergio 'Checo' Pérez en su estadía por Red Bull.

Durante todo el 2024, Lawson se encargó de desprestigiar el desempeño del piloto mexicano, quien atravesaba una temporada complicada con Red Bull. El neozelandés buscaba quedarse en la posición de 'Checo' y, luego de cada tropiezo por parte del tapatío, se encargaba de pedir su despido y asegurar que él podría tener un mejor desempeño con el equipo de las bebidas energéticas; el punto más álgido de la rivalidad fue cuando Lawson le hizo una señal obscena a Pérez en medio de una carrera.

El incidente se dio durante las primeras rondas de clasificación para la carrera en la Magdalena Mixhiuca, donde la afición que se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez aprovechó cada aparición de Lawson para expresarle su descontento. El piloto de los Racing Bulls quedó fuera en la Q2, lo que fue vitoreado y celebrado por los seguidores de la categoría, que abarrotaron las gradas del Estadio GNP.

La sesión de clasificación fue conquistada por Lando Norris, pues el piloto de McLaren frenó el cronómetro en 1:15.586, seguido por los dos pilotos de Ferrari, ya que Charles Leclerc y Lewis Hamilton saldrán desde la segunda y tercera posición. La pelea por el Campeonato de Pilotos estará a rojo vivo en este fin de semana, ya que Max Verstappen se clasificó en el cuarto lugar, aunque le bastó para superar a Oscar Piastri, quien partirá desde la octava posición.

De manera lamentable. La jornada del sábado se vio marcada por la violencia, pues varios aficionados que se dieron cita en el autódromo protagonizaron una pelea en las gradas, además de otra pelea en una de las áreas de convivencia en la explanada de la pista.

Fuente: Tribuna del Yaqui